Інна Богословська - українська політична діячка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Інна Богословська".

Інна Богословська була членом Верховної Ради 3-го, 6-го та 7-го скликань. Свого часу вона була членом Партії регіонів. Наприкінці листопада 2013 року Інна Богословська вийшла з Партії регіонів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.