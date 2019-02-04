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Інна Богословська

Інна Богословська - українська політична діячка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Інна Богословська".

Інна Богословська була членом Верховної Ради 3-го, 6-го та 7-го скликань. Свого часу вона була членом Партії регіонів. Наприкінці листопада 2013 року Інна Богословська вийшла з Партії регіонів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Піца, реп і гроші в пакеті: як висувалися кандидати у президенти (04.02.2019) 04.02.2019

"Кандидатські" мільйони у пакеті, скандали з Пауло Коельо та реперкою Alyona Alyona, піца та шапки... Найяскравіші моменти з висунення кандидатів у президенти України - у добірці DW.
ЦВК зареєструвала вже рекордну кількість кандидатів у президенти

ЦВК зареєструвала вже рекордну кількість кандидатів у президенти 30.01.2019

ЦВК зареєструвала ще трьох претендентів у президенти України, у тому числі Володимира Зеленського. Таким чином, кількість зареєстрованих кандидатів уже становить рекордні 26 осіб.
Круглий стіл у Харкові - важливі запитання залишаються без відповідей

Круглий стіл у Харкові - важливі запитання залишаються без відповідей 17.05.2014

Другий круглий стіл національної єдності відбувся у Харкові в суботу, 17 травня. Утім, як розповіли DW учасники дискусій, важливі запитання залишаються без відповідей.
Справа Тимошенко – депутат критикує парламентську слідчу комісію

Справа Тимошенко – депутат критикує парламентську слідчу комісію 18.07.2011

Інна Богословська закинула Юлії Тимошенко «мільярдні збитки», які та начебто завдала українські економіці. Натомість член парламентського комітету з правосуддя не вірить у правомірність таких звинувачень.
Політики в Україні освоюють нові медіа в інтернеті

Політики в Україні освоюють нові медіа в інтернеті 14.07.2009

Українські політики останнім часом посилюють власну інтернет-присутність. Арсеній Яценюк веде блоги, Інна Богословська презентує власний сайт, а відео Юлії Тимошенко розмістили на YouTube.