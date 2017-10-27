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Ільмі Умеров

Тема

Ільмі Умеров - український кримськотатарський політик.

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Докладно

Українські політв'язні в Росії (Фотогалерея)

Десятки українців і надалі перебувають за ґратами на території РФ.
Політика23 липня 2018 р.

Українські політв'язні в Росії

Українські політв'язні в Росії

Десятки українців і надалі перебувають за ґратами на території РФ. Про деяких із них - у фотогалереї DW.
Політика23 липня 2018 р.15 фото

Українські політв'язні в Росії (фотогалерея)

Десятки українців і надалі перебувають за ґратами на території РФ. Про деяких із них - у фотогалереї DW.
Політика17 травня 2018 р.
Засідання комітету з прав людини Європарламенту, де було представлено звіт про дотримання прав людини в Україні

У Європарламенті представили звіт про права людини в Україні

У Європарламенті представили звіт про права людини в Україні

Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров розповіли євродепутатам про ситуацію з правами людини в Криму.
Політика24 січня 2018 р.
Акція на підтримку Чийгоза та Умерова в Києві (фото з архіву)

ЗМІ: Чийгоза та Умерова обміняли на російських агентів

ЗМІ: Чийгоза та Умерова обміняли на російських агентів

Туреччина обміняла Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох російських агентів, повідомляють турецькі мас-медіа.
Політика29 листопада 2017 р.
Рефат Чубаров, Ільмі Умеров, Мустафа Джемілєв, Ахтем Чийгоз на прес-конференції в "Борисполі"

Умеров і Чийгоз продовжать боротьбу за звільнення Криму

Умеров і Чийгоз продовжать боротьбу за звільнення Криму

Звільнені заступники голови Меджлісу заявили, що невдовзі поїдуть до Криму.
Політика27 жовтня 2017 р.
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