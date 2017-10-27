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Ільмі Умеров
Тема
Ільмі Умеров - український кримськотатарський політик.
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Докладно
Українські політв'язні в Росії (Фотогалерея)
Десятки українців і надалі перебувають за ґратами на території РФ.
Політика
23.07.2018
23 липня 2018 р.
Українські політв'язні в Росії
Українські політв'язні в Росії
Десятки українців і надалі перебувають за ґратами на території РФ. Про деяких із них - у фотогалереї DW.
Політика
23.07.2018
23 липня 2018 р.
15 фото
Українські політв'язні в Росії (фотогалерея)
Десятки українців і надалі перебувають за ґратами на території РФ. Про деяких із них - у фотогалереї DW.
Політика
17.05.2018
17 травня 2018 р.
У Європарламенті представили звіт про права людини в Україні
У Європарламенті представили звіт про права людини в Україні
Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров розповіли євродепутатам про ситуацію з правами людини в Криму.
Політика
24.01.2018
24 січня 2018 р.
ЗМІ: Чийгоза та Умерова обміняли на російських агентів
ЗМІ: Чийгоза та Умерова обміняли на російських агентів
Туреччина обміняла Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох російських агентів, повідомляють турецькі мас-медіа.
Політика
29.11.2017
29 листопада 2017 р.
Умеров і Чийгоз продовжать боротьбу за звільнення Криму
Умеров і Чийгоз продовжать боротьбу за звільнення Криму
Звільнені заступники голови Меджлісу заявили, що невдовзі поїдуть до Криму.
Політика
27.10.2017
27 жовтня 2017 р.
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