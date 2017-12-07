Ігор Ляшенко - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Ляшенко".

26 жовтня 2017 року Ігоря Ляшенко було призначено державним адвокатом екс-президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду. У липні 2017 року Янукович відкликав з процесу своїх адвокатів. Після цього суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення й призначив екс-президенту безплатного адвоката. Спочатку ним став Віталій Мешечек, потім - Максим Герасько. Після того, як суд відсторонив Гераська від справи, державним адвокатом Януковича став Ігор Ляшенко. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.