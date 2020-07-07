Ігор Мосійчук - український політик, депутат Верховної Ради України VIII скликання. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Мосійчук".

Ігор Мосійчук був депутатом Верховної Ради України від Радикальної партії Олега Ляшка. Він був заступником командира батальйону "Азов". У вересні 2015 року тодішній генеральний прокурор України Віктор Шокін звинуватив Мосійчука в корупції. Шокін продемонстрував відео, на якому людина схожа на Мосійчука називає "розцінки" на депутатські запити та рішення. Депутати проголосували за зняття з Мосійчука депутатської недоторканності. Згодом Вищий адміністративний суд України визнав незаконною постанову Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності та арешт народного депутата Ігоря Мосійчука. У травні 2016 року Генеральна прокуратура України відкликала звернення про арешт Ігоря Мосійчука.