 IAAF внесла Україну до групи найвищого ″допінг-ризику″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

IAAF внесла Україну до групи найвищого "допінг-ризику"

Незалежна комісія при міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) класифікувала країни світу за "допінг-ризиком". Україна опинилась серед країн з найвищим ризиком вживання спортсменами допінгу.

IAAF внесла спортсменів України до групи найвищого допінг-ризику

DW.COM

Кореспонденту німецького телеканалу ARD Гайо Зеппельту, відомому викривальними матеріалами про допінг у російському спорті, заборонили в'їзд у Росію. (11.05.2018)

Всесвітнє антидопінгове агентство поновило в правах відповідне російське агенство. Водночас РУСАДА висунули жорсткі умови поновлення акредитації. (20.09.2018)

Запроваджена раніше заборона для членів російської легкоатлетичної збірної брати участь у міжнародних змаганнях залишатиметься й надалі чинної. За це проголосували члени конгресу IAAF. (03.08.2017)

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) посилює боротьбу проти допінгу в спорті, інформує агенція SID. Незалежна комісія Athletics Integrity Unit, що опікується дотриманням чесних практик у спорті, оприлюднила у п'ятницю, 9 листопада, класифікацію спортивних асоціацій країн відповідно до ризику використання ними допінгу.

За цією класифікацією, в "групі А" опинилися Україна, Білорусь, Кенія, Ефіопія і Бахрейн, де є високий ризик вживання спортсменами допінгу. Спортсмени з цих країн мають регулярно проходити допінг-контролі за десять місяців до олімпіад чи чемпіонатів світу, інакше вони будуть недопущені до участі.

До "групи В" входять спортивні асоціації Німеччини і ще 56 країн світу з низьким ризиком використання допінгу. До "групи С" внесли 155 країн, атлети яких мають низьку ймовірність участі у міжнародних спортивних змаганнях. Росію, котра досі відсторонена від змагань, до класифікації не внесли.

Також за темою

WADA zum Russland Ausschluss Symbolbild

IAAF не поновила членство російської федерації легкої атлетики 27.07.2018

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій IAAF не поновила членство РФ. Російську федерацію позбавлили членства через допінговий скандал. Для відновлення Москва має виконати три умови.

WADA zum Russland Ausschluss Symbolbild

IAAF залишила чинними санкції проти російських легкоатлетів 03.08.2017

Запроваджена раніше заборона для членів російської легкоатлетичної збірної брати участь у міжнародних змаганнях залишатиметься й надалі чинної. За це проголосували члени конгресу IAAF.

Russland Doping

Російського спринтера-єврочемпіона Дилдіна дискваліфікували за допінг 09.01.2017

Через позитивну допінг-пробу російського бігуна Максима Дилдіна відсторонили від змагань на чотири роки. Сам спортсмен заявив про завершення кар'єри.

Реклама

Докладно

Chanukka-Leuchter am Brandenburger Tor Juden in Berlin (picture-alliance/dpa/W. Kastl)

Берлін - місто, в якому євреї хочуть жити

Як живуть і про що думають євреї в Берліні через 80 років після єврейських погромів в Німеччині? Репортаж DW.  

Літак Ryanair

Франція конфіскувала літак Ryanair через субсидії

У Франції конфіскували літак Ryanair перед його вильотом із Бордо через конфлікт навколо субсидій. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  