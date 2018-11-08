IAAF внесла Україну до групи найвищого "допінг-ризику"

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) посилює боротьбу проти допінгу в спорті, інформує агенція SID. Незалежна комісія Athletics Integrity Unit, що опікується дотриманням чесних практик у спорті, оприлюднила у п'ятницю, 9 листопада, класифікацію спортивних асоціацій країн відповідно до ризику використання ними допінгу.

За цією класифікацією, в "групі А" опинилися Україна, Білорусь, Кенія, Ефіопія і Бахрейн, де є високий ризик вживання спортсменами допінгу. Спортсмени з цих країн мають регулярно проходити допінг-контролі за десять місяців до олімпіад чи чемпіонатів світу, інакше вони будуть недопущені до участі.

До "групи В" входять спортивні асоціації Німеччини і ще 56 країн світу з низьким ризиком використання допінгу. До "групи С" внесли 155 країн, атлети яких мають низьку ймовірність участі у міжнародних спортивних змаганнях. Росію, котра досі відсторонена від змагань, до класифікації не внесли.