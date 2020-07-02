Hyundai розбагатів на чутках про співпрацю з Apple

Вартість корейського автовиробника Hyundai в п'ятницю, 8 січня, лише протягом кількох годин зросла на вісім мільярдів доларів. Цей стрибок став найбільшим з 1988 року, а родина власників автокомпанії збагатилася на два мільярди доларів. Причиною стало повідомлення про те, що компанія Apple мала намір співпрацювати з Hyundai у розробці самокерованих автомобілів.

Спочатку про це повідомило агентство Bloomberg та корейський телеканал Korea Economic Daily TV. Після цього інформаційне агентство Yonhap процитувало представників Hyundai, які заявили, що компанія "вела початкові переговори з Apple".

Загалом Hyundai випустив три заяви, але в останній Apple вже не згадувалась. Спершу Hyundai офіційно оголосив, що є одним з кількох автовиробників, з якими компанія Apple проводила первинні переговори про можливі партнерські відносини. Через пів години надійшло нове повідомлення, в якому "інші автовиробники" вже не згадувались. Ще через кілька годин вийшла нова заява, в якій вже не було назви Apple. "Ми отримали запити від кількох компаній щодо можливої співпраці у розробці автономних автомобілів", - йшлось в останньому повідомленні.

На тлі повідомлень про початок співпраці з Apple вартість акцій Hyundai зросла за день на 19 відсотків. До кінця дня ринкова вартість компанії подорожчала на вісім мільярдів доларів до 50,8 мільярда (55,7 трильйона південнокорейських вон). При цьому після нових повідомлень ціна акцій автовиробника не впала. В Apple поки не прокоментували цю ситуацію.