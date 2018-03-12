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Хуан Мануель Сантос

Тема

Хуан Мануель Сантос - колумбійський політик, колишній президент Колумбії.

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Докладно

Замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро

Замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро

Президент Венесуели не постраждав під час вибуху дронів на параді. Мадуро закидає спробу замаху Колумбії.
Політика5 серпня 2018 р.
Іван Дуке переміг на президентських виборах у Колумбії

На президентських виборах у Колумбії переміг правий кандидат

На президентських виборах у Колумбії переміг правий кандидат

Представник правої партії "Демократичний центр" Іван Дуке отримав на виборах у Колумбії підтримку 54 відсотків виборців.
Політика18 червня 2018 р.
Прибирання на одній з дільниць у Боготі напередодні другого туру голосування на виборах президента Колумбії

Колумбія обирає нового президента

Колумбія обирає нового президента

Фаворит перегонів Іван Дуке наполягає на зміні мирної угоди з FARC, що може загнати ліворадикалів знову в підпілля.
Політика17 червня 2018 р.
Прибічники кандидата в президенти Колумбії Івана Дуке (архівне фото)

У Колумбії обирають президента

У Колумбії обирають президента

У Колумбії проходять президентські вибори, які можуть вирішити подальшу долю мирної угоди країни з FARC.
Політика27 травня 2018 р.
Анґела Меркель

Орден францисканців відзначив внесок Меркель у справу миру

Орден францисканців відзначив внесок Меркель у справу миру

"Лампадою миру" відзначено в тому числі дії Анґели Меркель під час кризи біженців.
Політика12 травня 2018 р.
На парламентських виборах в Колумбії перемагає партія "Демократичний центр"

На виборах у Колумбії перемагають противники угоди з FARC

На виборах у Колумбії перемагають противники угоди з FARC

На парламентських виборах в Колумбії перемагає партія "Демократичний центр", яка виступає проти мирної угоди з угрупуван
Політика12 березня 2018 р.
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