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Хуан Мануель Сантос
Тема
Хуан Мануель Сантос - колумбійський політик, колишній президент Колумбії.
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Докладно
Замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро
Замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро
Президент Венесуели не постраждав під час вибуху дронів на параді. Мадуро закидає спробу замаху Колумбії.
Політика
05.08.2018
5 серпня 2018 р.
На президентських виборах у Колумбії переміг правий кандидат
На президентських виборах у Колумбії переміг правий кандидат
Представник правої партії "Демократичний центр" Іван Дуке отримав на виборах у Колумбії підтримку 54 відсотків виборців.
Політика
18.06.2018
18 червня 2018 р.
Колумбія обирає нового президента
Колумбія обирає нового президента
Фаворит перегонів Іван Дуке наполягає на зміні мирної угоди з FARC, що може загнати ліворадикалів знову в підпілля.
Політика
17.06.2018
17 червня 2018 р.
У Колумбії обирають президента
У Колумбії обирають президента
У Колумбії проходять президентські вибори, які можуть вирішити подальшу долю мирної угоди країни з FARC.
Політика
27.05.2018
27 травня 2018 р.
Орден францисканців відзначив внесок Меркель у справу миру
Орден францисканців відзначив внесок Меркель у справу миру
"Лампадою миру" відзначено в тому числі дії Анґели Меркель під час кризи біженців.
Політика
12.05.2018
12 травня 2018 р.
На виборах у Колумбії перемагають противники угоди з FARC
На виборах у Колумбії перемагають противники угоди з FARC
На парламентських виборах в Колумбії перемагає партія "Демократичний центр", яка виступає проти мирної угоди з угрупуван
Політика
12.03.2018
12 березня 2018 р.
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