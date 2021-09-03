Група ABBA повертається з новим альбомом через 40 років
Вихід першого після 40-річної перерви альбому ABBA під назвою Voyage намічений на 5 листопада. А навесні 2022 року культова група має виступити із шоу в Лондоні.
Легендарний гурт ABBA анонсував новий альбом
Культовий шведський поп-гурт ABBA випускає новий альбом - вперше за майже чотири десятиліття. Як очікується, альбом під назвою Voyage, до якого увійдуть десять треків, вийде 5 листопада. Дві композиції з нього - I Still Have Faith in You і Do not Shut Me Down - можна прослухати на YouTube вже зараз.
"Спочатку ми зробили одну пісню, потім ще кілька. А потім ми сказали: чому б нам не зробити цілий альбом?" - розповів 76-річний учасник групи Бьорн Ульвеус.
Квартет також анонсував шоу, яке, як передбачається, буде йти на спеціально побудованому для цього концертному стадіоні в Олімпійському парку королеви Єлизавети в Лондоні. Як очікується, фанати зможуть побачити концерт вже наступної весни. Однак Агнета, Бьорн, Бенні і Анні-Фрід самі все ж не вийдуть на сцену - замість них виступлять їхні голограми, так звані АВВАтари.
"Ми хочемо зробити це до того, як помремо", - сказав 74-річний Бенні Андерсон, який грає на клавішних, є виконавцем і одним з авторів пісень групи.
Протягом п'яти тижнів артисти виконували кожну пісню перед 160 камерами, які записували всі їхні рухи. На основі цього були створені віртуальні образи квартету. "Єдина велика проблема полягала в тому, що нам довелося зголити свої бороди", - розповів Бьорн.
Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
Шоу монстрів
Фінське хеві-метал-шоу було не для людей зі слабкими нервами. Костюми гурту Lordi, безумовно, також увійшли в історію "Євробачення". 2006 фіни перемогли з піснею Hard Rock Hallelujah. Їхня пісня була сумішшю важкого року і "попси". Фанам, певно, значно більше запам'яталися їхні костюми, ніж пісня.
Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
Співуча диско-куля
2007 року Вєрці Сердючці трохи забракло для першого місця. Андрій Данилко з його навіженою пісенькою з приспівом "айн, цвай, драй танцен" посів друге місце. Тим не менше, Сердючка увійшла в історію "Євробачення" і на виставці в ABBA Museum - на почесному місці.
Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
Бородата жінка у золотій сукні
Костюми повільно обертаються у своїх скляних вітринах і глядачі можуть роздивитися найдрібніші деталі. Що ж стало запорукою успіху Кончіти Вурст на "Євробаченні-2014": сукня, голос чи пісня? Можливо, зрештою вирішальним було дещо провокативне випробування меж гендерних рамок у суспільстві. Що б це не було, а "Rise Like A Phoenix" - це історія "Євробачення".
Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
80-ті роки: гламур у білому
Селін Діон нещодавно зізналася, що перемога на "Євробаченні" була особливим моментом в її житті. Виступаючи 1988 року на самому початку своєї кар'єри за Швейцарію, вона вийшла на сцену у сукні від канадського дизайнера Мішеля Робіда. Ця сукня виявилася фартовою і принесла вдачу їй на багато років, каже співачка.
Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
Чудернацькі костюми витісняють сірість
Легендарна АВВА 1974 року феєрично перемогла на "Євробаченні" з піснею "Ватерлоо", яка негайно стала хітом у багатьох країнах Європи. На сцену музиканти вийшли у штанях з манжетами, у взутті на платформах і яскравих сорочках, з блискучими ланцюжками і в блискітках. АВВА буквально уособлювала собою дух 70-их. Вони першими довели, що костюми - важливий фактор для перемоги.
Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати
Дивись доки не очманієш
Для абсолютно навіжених фанів "Євробачення" є можливість переглянути на спеціальних дисплеях всі без винятку виступи в рамках конкурсу. Подивитися всі пісня за 60 років - це, безумовно, було би випробуванням на витривалість навіть для найбільш завзятих.