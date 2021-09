Група ABBA повертається з новим альбомом через 40 років

Культовий шведський поп-гурт ABBA випускає новий альбом - вперше за майже чотири десятиліття. Як очікується, альбом під назвою Voyage, до якого увійдуть десять треків, вийде 5 листопада. Дві композиції з нього - I Still Have Faith in You і Do not Shut Me Down - можна прослухати на YouTube вже зараз.

"Спочатку ми зробили одну пісню, потім ще кілька. А потім ми сказали: чому б нам не зробити цілий альбом?" - розповів 76-річний учасник групи Бьорн Ульвеус.

Квартет також анонсував шоу, яке, як передбачається, буде йти на спеціально побудованому для цього концертному стадіоні в Олімпійському парку королеви Єлизавети в Лондоні. Як очікується, фанати зможуть побачити концерт вже наступної весни. Однак Агнета, Бьорн, Бенні і Анні-Фрід самі все ж не вийдуть на сцену - замість них виступлять їхні голограми, так звані АВВАтари.

"Ми хочемо зробити це до того, як помремо", - сказав 74-річний Бенні Андерсон, який грає на клавішних, є виконавцем і одним з авторів пісень групи.

Протягом п'яти тижнів артисти виконували кожну пісню перед 160 камерами, які записували всі їхні рухи. На основі цього були створені віртуальні образи квартету. "Єдина велика проблема полягала в тому, що нам довелося зголити свої бороди", - розповів Бьорн.