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Ейч Пі Бакстер

Ейч Пі Бакстер - німецький співак, фронтмен гурту Scooter. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ейч Пі Бакстер".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ейч Пі Бакстер". Ейч Пі Бакстер (H.P. Baxxter) є мистецьким псевдонімом, під яким ховається німецький співак Ганс Петер Гердес. Ейч Пі Бакстер є лідером гурту Scooter. Співак опинився в центрі політичного скандалу після того, як влітку 2017 року він разом зі своїм гуртом виступив у Балаклаві в Криму. Гурт Scooter порушив українські правила в'їзду до анексованого Росією українського півострова. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Примарна перемога: Scooter ніхто не виключав з журі через Крим

Примарна "перемога": Scooter ніхто не виключав з журі через Крим 12.10.2017

Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив про "перемогу" через заміну фронтмена Scooter у журі німецького телешоу. Проте все, схоже, не так просто.
Чого очікувати у кримській справі проти гурту Scooter?

Чого очікувати у кримській справі проти гурту Scooter? 09.08.2017

Прокуратура АРК, яка веде провадження проти гурту Scooter, планує одержати правову допомогу від Німеччини у цій справі. Чого варто очікувати?
Українська прокуратура порушила справу через візит німецького Scooter до Криму

Українська прокуратура порушила справу через візит німецького Scooter до Криму 05.08.2017

Прокуратура АР Крим вивчає обставини, за яких німецький гурт Scooter опинився на півострові. Київ попросить у Берліна правової допомоги.
Німецьких політиків обурив запланований виступ Scooter у Криму

Німецьких політиків обурив запланований виступ Scooter у Криму 17.06.2017

Гурт Scooter має виступити на музичному фестивалі в анексованому Росією Севастополі. Німецькі політики критикують це рішення. Члени гурту стверджують, що політики в цьому нема.
Стануть на бік Путіна: євродепутатка критикує Scooter через запланований виступ у Криму

"Стануть на бік Путіна": євродепутатка критикує Scooter через запланований виступ у Криму 16.06.2017

Виступивши в анексованому Росією Криму, німецькі музиканти гурту Scooter стануть "на бік Путіна", вважає депутатка Європарламенту Ребекка Гармс. У гурті кажуть, що з політикою їхній виступ не матиме нічого спільного.