Ейч Пі Бакстер - німецький співак, фронтмен гурту Scooter. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ейч Пі Бакстер".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ейч Пі Бакстер". Ейч Пі Бакстер (H.P. Baxxter) є мистецьким псевдонімом, під яким ховається німецький співак Ганс Петер Гердес. Ейч Пі Бакстер є лідером гурту Scooter. Співак опинився в центрі політичного скандалу після того, як влітку 2017 року він разом зі своїм гуртом виступив у Балаклаві в Криму. Гурт Scooter порушив українські правила в'їзду до анексованого Росією українського півострова. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.