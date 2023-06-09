Херсон: вода відступила, повертатись нікуди
Повінь в Херсоні спадає. Дніпро та його притоки потроху повертаються до свого русла. Однак проблеми у місцевих тільки починаються: їхні домівки зруйновані, а земля надовго забруднена.
Досі під водою
У затопленому Херсоні вода продовжує відступати. 15 червня, на 10-й день після знищення греблі Каховської ГЕС, її рівень біля Херсона знизився до 2 метрів вище звичайного русла. Щогодини рівень води знижується на 2-5 см, повідомляє міністерство охорони довкілля України.
Причальна вулиця
Підтопленими досі лишаються будинки біля берегів Дніпра та річки Кошова, яка відділяла від міста мікрорайон Корабел, херсонський острів.
У пошуках броду
Місцеві мешканці, які поспіхом тікали від повені 10 днів тому, намагаються повернутись до своїх осель.
Човни на якір
Вулиця Чайковського, що на березі Кошової, якою ще кілька днів тому плавали моторні човни, потроху просихає. Будинки на вулицях нижче цієї вулиці досі під водою.
Запаси з горища
По коліна у воді Світлана Цвєткова тягає з горища до автівки своїх кумів борошно та макарони, які встигли підняти у перші години потопу. "Чоловік від стресу запив", - скаржиться жінка.
Баржі під мостом
Стрімка течія у перші дні після 6 червня, коли була зруйнована Каховська ГЕС, зносила навіть великовантажні баржі, що стояли на якорі у акваторії Херсона. Їх прибило до залізничного мосту через Кошову, що тягнувся до суднобудівних верфей на Острові.
Підмочене морозиво
Від тамтешніх багатоповерхівок вже відступила вода, втім повернути мікрорайон до життя вдасться нескоро. Та місцеві мешканці штурмують Острів через мости та по воді: хтось тривожиться за близьких, хтось не встиг забрати тварин, а хтось прагне уберегти від мародерів майно.
Обстріли не вщухають
Евакуйованих з підтоплених районів Херсона та навколишнеіх сіл людей розміщують у школах, гуртожитках та лікарнях обласного центру. Точні адреси військова адмінітсрація намагається втримати у секреті та забороняє розкривати їх, побоюючись прицільних обстрілів російської армії. Артилерійська канонада над містом не затихає ані на годину усі 10 днів.
Чи вциліло бодай щось?
Григорій Леонтьєв (праворуч на фото) та Марина Вислобокова, немолоде подружжя, що знайшли прихисток в одній з лікарень, намагаються розгледіти свій двір на фотографіях журналістів. "Будинок старий, ще 1950-х, із саману, стіни навряд чи витримали", - визнає Григорій.
Надовго: забруднення хімікатами та нечистотами
Навіть ті оселі, що встояли під бурхливим потоком, надовго забруднені: нафтопродуктами з наливної гавані, хімікатами з цеметного заводу, нечистотами із вигрібних ям у подвір'ях.
Рятувати собак, а не майно
85-річна Неля Полянська жила самотньо у власному будинку під опікою соціальної служби. Тепер їй немає куди повернутися. "В лікарні кажуть, операцію треба робити, бо катаракта, нічого не бачу. А в мене потонули документи, мобільний, то я все рвуся до дому. Собаку врятувала, її кудись волонетри забрали, а куди - не знаю", - бідкається старенька.
Вити хочеться
Домашніх і не дуже тварин рятувальники ДСНС та зоозахисники-волонтери збирають по підтоплених вулицях Херсона із першого дня повені. Здичавілих тварин, які не даються в руки, бодай підкормлюють.
Рятівні човни
Човни зоозахисників - чи не єдині, яким ще дозволено спускатись на воду у акваторії Херсона. Після хаосу перших днів евакуації, обстрілів човнів та підривах на мінах, що їх понесло водою, військова адміністрація суворо обмежила навігацію біля міста.
Притулок знайдеться
Власники херсонської ветеринарної клініки Світлана та Володимир Старченкови з перших днів катастрофи звозили безпритульних собак до свого притулку у закинутій промзоні. "Більшу частину вже відправили до наших партнерів у Львів, але рятувати ще є кого", - розповідає Світлана (на фото з собакою на задньому плані).
По воду на мопеді
Щоденна рутина багатьох херсонців - обхід чи обїзд центрів роздачі гуманітарної допомоги. Вони потребують усього - і воду, і харчів, і предметів гігієни.
Точка посеред дороги
Потік гуманітарної допомоги для людей і тварин Херсона і Херсонщини з різних регіонів України та з-за кордону не зупиняється.
Брак координації
"Волонтери їхали юрбою, зі шляхетною метою, але часом зовсім не розуміючи потреб та умов в яких доведеться працювати", - розповідає керівник благодійного фонду "Вежа" Ігор Кіяшко, який намагається координувати різні групи з табору напівдорозі між Миколаєвом та Херсоном.
Під водою та без води
Херсон досі потребує запасів питної води, а ще засобів для її фільтрації та очищення. Водогінну радять вживати із застереженнями, а приватні колодязі і свердловини надовго лишаться непридатними.
Евакуація триває
За останніми даними ДСНС, на Херсонщині підтопленими лишаються понад 1800 будинків у 20 населених пунктах Правобережжя та 17 населених пунктах на тимчасово окупованій території. Евакуювати від повені вдалося 2782 людини.