85-річна Неля Полянська жила самотньо у власному будинку під опікою соціальної служби. Тепер їй немає куди повернутися. "В лікарні кажуть, операцію треба робити, бо катаракта, нічого не бачу. А в мене потонули документи, мобільний, то я все рвуся до дому. Собаку врятувала, її кудись волонетри забрали, а куди - не знаю", - бідкається старенька.