Президент України Володимир Зеленський 8 червня у Херсоні відвідав пункт евакуації жителів, які постраждали від затоплення. "Ми допоможемо, і все, що треба відновити, відбудуємо", - сказав він, звертаючись до херсонців. Невдовзі після того, як український президент відвідав Херсон, почалися нові обстріли.