Херсон під водою і під обстрілами - фоторепортаж DW
Через руйнування Каховської ГЕС води Дніпра затоплюють міста і села Херсонщини. Евакуація місцевих жителів ускладнена обстрілами. Фоторепортаж DW.
Обстріли під час евакуації
Удень 8 червня російська артилерія інтенсифікувала обстріли Херсона, особливо поблизу Корабельної площі, де розташована одна з основних "точок евакуації", повідомляє кореспондент DW. За даними МВС України, внаслідок обстрілу Корабельної площі постраждало 8 осіб. (Фото одного з влучань неподалік від пункту евакуації).
Зеленський у Херсоні
Президент України Володимир Зеленський 8 червня у Херсоні відвідав пункт евакуації жителів, які постраждали від затоплення. "Ми допоможемо, і все, що треба відновити, відбудуємо", - сказав він, звертаючись до херсонців. Невдовзі після того, як український президент відвідав Херсон, почалися нові обстріли.
Рівень води піднімається
На третю добу після руйнування греблі Каховського водосховища рівень води у Дніпрі біля Херсона піднявся вже на шість метрів. Прибережні квартали та навіть цілий мікрорайон затоплені.
Сходи до води
Під водою опинилися вже три секції сходів, що ведуть від набережної до монументу Перемоги у Другій світовій війні в міському Парку Слави - колись одному з улюблених місць відпочинку херсонців. Нині городяни здивовано спостерігають, як стрімкі потоки дніпровської води проносять повз берег величезні тополі.
Під вогнем і під водою
Квартали приватної забудови, що тягнуться вздовж берега у Дніпровському районі Херсона, спорожніли за останні місяці через постійні обстріли з контрольованого російськими військами лівобережжя. Нині перша, а подекуди й друга лінія прибережних будинків затоплені.
Берег на першому поверсі
На вулиці Воронцовській, що пролягає від центру Херсона до річкового вокзалу, місцеві жителі зранку середи опинились у пастці - за ніч вода посунулась на 500 метрів від берега, затопивши багатоповерхівки по перший поверх, а подекуди і вище.
По воді
Через вікна, карнизи, піддашки парадних, а далі вплав люди неохоче покидають свої квартири, які відмовлялися залишити під час російської окупації і пізніше під час щоденних обстрілів російської армії.
Рятувальний причал
Рятувальники і поліцейські з самого ранку евакуйовують мешканців з підтоплених районів Херсона.
Без власного флоту
Виявилося, що у місті, колись відомому своїми суднобудівними заводами, яхт-клубом та рибалками, майже не лишилося човнів. Більшість з них, як розповідають місцеві мешканці, забрали російські військові, відступаючи на лівий берег Дніпра.
Порятунок на човнах
Гумові човни з навісними моторами збирають по всьому місту, їх також підвозять з сусідніх Миколаєва й Одеси. На човнах групи рятувальників ДСНС, поліцейських і просто небайдужі волонтери обпливають підтоплені квартали у пошуках людей і тварин.
Підтримка "на березі"
Вже "на березі" з урятованими працюють психологи та соціальні працівники. Їм пропонують евакуюватися глибше в місто або у сусідній Миколаїв і далі по Україні.
Багато з собою не візьмеш
Багато речей з собою не візьмеш, але й від страху залишитися без нічого нікуди не подітися, розповідають евакуйовані.
Врятувати найдорожче
Хтось рятується лише в самому спідньому...
...але не забуває і про домашніх улюбленців.
Зооевакуація
Волонтери норвезького фонду NorDog евакуйовують 13 котів і трьох собак з домашнього притулку місцевої мешканки Людмили Котельникової.
У новий рейс
Від середи, 7 червня, рятувальники намагаються дістатися ще й лівого берега Дніпра. За інформацією, що надходить звідти, російська окупаційна адміністрація не забезпечила евакуацію цивільних - в Олешках мешканці десятків будинків чекають на порятунок сидячи просто на дахах.
Порятунок триває
Станом на 8 червня з підтоплених районів вдалося евакуювати більше 2 тисяч людей, звітує ДСНС. Під водою - 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32 відсотки - правобережжя і 68 відсотків - лівий берег", - повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Середній рівень підтоплення - 5,61 метра. За даними МВС України, лише на правому березі Дніпра підтоплено 28 населених пунктів та 3329 будинків.
Затоплене місто
Рівень води в Дніпрі продовжує підійматися, хоча й повільніше ніж у перші два дні.