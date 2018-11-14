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Геннадій Зубко

Геннадій Зубко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Геннадій Зубко".

Геннадій Зубко був міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в другому уряді Арсенія Яценюка та в уряді Володимира Гройсмана, тобто з 2014 до 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кабмін заборонив відключати газ теплопостачальним підприємствам

Кабмін заборонив відключати газ теплопостачальним підприємствам 14.11.2018

Уряд України заборонив відключати теплопостачальні підприємства від газу під час опалювального сезону. Окрім того, знижено обов'язковий рівень розрахунків за спожитий газ для теплокомуненерго і ТЕЦ.
В уряді ФРН радять Україні поквапитись з децентралізацією

В уряді ФРН радять Україні поквапитись з децентралізацією 01.02.2018

У Верховні Раді нині перебуває 17 законопроектів, які необхідно ухвалити для успішного продовження реформи децентралізації. З цим треба поквапитися, вважають в уряді ФРН.
Віце-прем'єр: Зі Львова вивезено майже половину накопиченого сміття

Віце-прем'єр: Зі Львова вивезено майже половину накопиченого сміття 30.06.2017

Ситуація зі сміттям надалі залишається складною у деяких районах Львова. Робота з вивезення відходів триває. Близько половини накопиченого у місті сміття вже вивезено.
Україна отримає 150 мільйонів євро від ФРН для модернізації підстанцій

Україна отримає 150 мільйонів євро від ФРН для модернізації підстанцій 10.10.2016

Німецький державний інвестиційний банк KfW виділяє кредит обсягом 150 мільйонів євро на реалізацію проекту реконструкції електричних підстанцій у Східній Україні.
Уряд України узгодив проекти фінансування відбудови Донбасу за рахунок кредиту ФРН

Уряд України узгодив проекти фінансування відбудови Донбасу за рахунок кредиту ФРН 29.06.2016

Віце-прем’єр України Геннадій Зубко констатує узгодження проектів на понад 290мільйонів євро для фінансування за рахунок виданого ФРН кредиту відновлення Донбасу. Місія німецького банку прибуде до України у липні.
Віце-прем'єр України: на відновлення Донбасу необхідно 15 мільярдів доларів

Віце-прем'єр України: на відновлення Донбасу необхідно 15 мільярдів доларів 25.06.2016

15 мільярдів доларів на відновлення інфраструктури, будинків та власності компаній - лише приблизна сума, повідомив віце-прем’єр українського уряду Геннадій Зубко.
Енергомодернізація житла в Україні: кредит замість субсидії

Енергомодернізація житла в Україні: кредит замість субсидії 24.06.2016

У відповідь на підвищення комунальних тарифів уряд України створює Фонд енергоефективності. Його мета - допомогти українцям з утепленням житла й таким чином заощадити гроші на комуналці. Експерти налаштовані скептично.
Віце-прем'єрський ансамбль в уряді Гройсмана: спадок сталінізму і гальмо реформ

Віце-прем'єрський ансамбль в уряді Гройсмана: спадок сталінізму і гальмо реформ 22.04.2016

Експерти вважають, що за призначенням одразу шести віце-прем'єрів стоїть не лише політичний "договорняк", а й небезпечна радянська традиція.
Відбудова чи імітація: чим займатиметься міністерство окупованих територій

Відбудова чи імітація: чим займатиметься міністерство окупованих територій 21.04.2016

В українському уряді нове крісло - міністром з питань окупованих територій став Вадим Черниш. Для чого знадобилося створювати додаткове відомство і які перспективи його роботи, з'ясовувала DW.
Верховна Рада затвердила склад нового уряду

Верховна Рада затвердила склад нового уряду 14.04.2016

За ухвалення нового складу Кабміну проголосували 239 народних обранців. Свої посади в ньому зберегли шість міністрів з попереднього уряду.
Мер Генічеська: про газову проблему у Києві знали ще влітку

Мер Генічеська: про газову проблему у Києві знали ще влітку 06.01.2016

Олександр Тулупов, якого обвинуватили у "зверненні до Путіна з проханням дати газу", розповів DW, до кого насправді апелював, щоб відновити газові поставки, і чого домігтся.
Україна оприлюднила власну версію розслідування катастрофи MH17

Україна оприлюднила власну версію розслідування катастрофи MH17 13.10.2015

Результати українського розслідування катастрофи MH17 збігаються з даними, оприлюдненими в Нідерландах, заявляє віце-прем’єр України Зубко і запевняє, що Україна виконала всі вимоги ІСАО, аби відвернути катастрофу.
Визначено перші проекти на сході України, які фінансуватиме німецький банк KfW

Визначено перші проекти на сході України, які фінансуватиме німецький банк KfW 17.09.2015

Німецько-українською робочою группою визнечені перші проекти з модернізації енергетики та інфраструктури, які фінансуватимуться коштом німецького інвестиційного банку KfW.
Посол Нідерландів: Обвинувачення у справі MH17 висунуть восени

Посол Нідерландів: Обвинувачення у справі MH17 висунуть восени 04.08.2015

10-12 серпня у Нідерландах має відбутися технічна реконструкція катастрофи "Боїнга", що був збитий над Донбасом.
Європейський інвестиційний банк дав Україні кредит на 400 мільйонів євро

Європейський інвестиційний банк дав Україні кредит на 400 мільйонів євро 24.07.2015

Кошти, за словами віце-прем’єра України Зубка, будуть витрачені на відновлення комунальної інфраструктури в українських містах. На відбудову Донбасу міжнародні організації дали ще 500 мільйонів євро.
Європейські кредити підуть на відновлення Донбасу

Європейські кредити підуть на відновлення Донбасу 15.12.2014

Заплановані 200 мільйонів євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку спрямують на відновлення Донецької та Луганської областей.