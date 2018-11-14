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Геннадій Зубко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Геннадій Зубко".
Геннадій Зубко був міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в другому уряді Арсенія Яценюка та в уряді Володимира Гройсмана, тобто з 2014 до 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Віце-прем’єр України Геннадій Зубко констатує узгодження проектів на понад 290мільйонів євро для фінансування за рахунок виданого ФРН кредиту відновлення Донбасу. Місія німецького банку прибуде до України у липні.