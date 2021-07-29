 ″Газпром″ не забронював потужності газопроводів через Польщу та Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2021

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Новини

"Газпром" не забронював потужності газопроводів через Польщу та Україну

"Газпром" не став бронювати транзитні потужності газопроводу "Ямал-Європа" через Польщу, а також через Україну на четвертий квартал цього року. Тим часом через дефіцит газу ціни на нього в Європі перевищили 500 доларів.

Російський Газпром

Російський "Газпром"

Російський "Газпром" не став бронювати транзитні потужності газопроводу "Ямал-Європа" через Польщу на четвертий квартал, а також на перші три квартали 2022 роки поквартально. Про це свідчать підсумки аукціону на платформі бронювання GSA Platform, повідомила у понеділок, 2 серпня, агенція "Інтерфакс". На аукціон були виставлені тверді транзитні потужності на 89 мільйонів кубометрів на добу.

"Газпром" також не став бронювати додаткові тверді транзитні потужності через Україну на четвертий квартал 2021 року. Була виставлена ​​потужність в обсязі 9,8 мільйона кубометрів на добу, свідчать дані системи бронювання Regional Booking Platform.

Від 31 липня "Газпром" знизив закачування газу у сховища Реден в Німеччині, Хайдах в Австрії та Бергермеер в Нідерландах. Через холодну зиму з російських сховищ було відібрано рекордну кількість газу - майже 61 мільярд кубометрів. Сховища спустошені повсюдно, в тому числі в Європі, але пріоритет для "Газпрому" - це заповнення російських сховищ.

При цьому план видобутку газу на 2021 рік у зоні Єдиної системи газопостачання трохи менший, ніж у 2019 році, хоча потреби в газі для закачування в підземні сховища на 16 мільярдів кубометрів перевищують показники 2019 року.

Через дефіцит газу європейські ціни на нього перевищили 500 доларів (близько 420 євро), досягнувши максимуму за 13 років.

Раніше повідомлялося, що "Газпром" не нарощує поставки газу з весни, хоча має для цього можливості. Концерн також не став бронювати на липень додаткові транзитні потужності через Україну. На думку експертів, "Газпром" у такий спосіб не стільки оптимізує ціни і обсяги, скільки тисне на Європу з метою забезпечити завершення будівництва та введення в експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2".

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