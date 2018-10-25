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HALO Trust

The HALO Trust – британсько-американська благодійна організація, яка спеціалізується на знешкодженні наземних мін.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Halo Trust". HALO Trust була заснована 1998 року у Великобританії. Головна її мета – знешкодження наземних мін та боєприпасів, що не розірвалися. HALO Trust працювала в Нагорному Карабаху, Камбодже, Мозамбік, Сомалі, Косові, Абхазії, Афганістані, Анголі, Шрі-Ланці, Еритреї. Починаючи від 2015 року, сапери HALO Trust допомагають розміновувати Донбас. HALO Trust загалом нараховує понад 7 тисяч саперів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Розмінування Донбасу: через розтяжки до мирного життя (відео)

Розмінування Донбасу: через розтяжки до мирного життя (відео) 25.10.2018

Скільки саме мін було закладено на початку війни на Cході України - невідомо. За роки конфлікту від них загинули до 2 тисяч людей. Як Україні допомагають очистити населені пункти від боєприпасів - репортаж DW.

Розмінування Донбасу: як мінне поле перейти (24.10.2018) 24.10.2018

Ніхто не знає, скільки мін було закладено на початку війни на Cході України. За роки війни від них загинули до 2 тисяч людей. Як Україні допомагають очистити Донбас від боєприпасів - репортаж DW.
Замінований Донбас. Кількість жертв продовжує зростати

Замінований Донбас. Кількість жертв продовжує зростати 08.11.2017

За три роки в зоні АТО на мінах підірвалося більше тисячі осіб. Заміновані об'єкти та мінні поля можуть стати для України проблемою на десятиліття. В ООН уже віднесли Донбас до найбільш замінованих регіонів у світі.

Замінований Донбас: скільки часу треба для розчистки регіону? (27.10.2017) 27.10.2017

Щомісяця на Сході України на мінах і вибухівках підриваються більше сорока людей. Такі дані наводить британська організація THE HALO Trust, яка займається розмінуванням в Україні.

Як просувається розмінування Донбасу (24.04.2017) 24.04.2017

На Донбасі тривають роботи з гуманітарного розмінування. Очистити населені території від боєприпасів Україні допомагає британська організація HALO Trust. Її діяльність фінансує і ФРН, яка виділила 1,5 мільйони євро.
Штаб АТО: З початку війни на Донбасі від мін загинули 42 дитини

Штаб АТО: З початку війни на Донбасі від мін загинули 42 дитини 20.04.2017

Для цілковитого очищення території Донбасу від вибухонебезпечних предметів потрібно від 10 до 15 років. Сапери ЗСУ уже знешкодили понад 150 тисяч мін та снарядів.
Великобританія виділить два мільйони фунтів на розмінування Донбасу

Великобританія виділить два мільйони фунтів на розмінування Донбасу 15.09.2016

Під час візиту до Києва Борис Джонсон запевнив, що Великобританія підтримуватиме й надалі санкції проти Росії та допоможе Україні проводити реформи.
Норвегія виділяє чотири мільйони євро гуманітарної допомоги Україні

Норвегія виділяє чотири мільйони євро гуманітарної допомоги Україні 09.02.2016

Норвезький уряд виділяє 40 мільйонів норвезьких крон (4,15 мільйона євро) гуманітарної допомоги для підтримки українців, що опинилися у скруті, заявив статс-секретар міністерства закордонних справ країни.