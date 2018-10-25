The HALO Trust – британсько-американська благодійна організація, яка спеціалізується на знешкодженні наземних мін.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Halo Trust". HALO Trust була заснована 1998 року у Великобританії. Головна її мета – знешкодження наземних мін та боєприпасів, що не розірвалися. HALO Trust працювала в Нагорному Карабаху, Камбодже, Мозамбік, Сомалі, Косові, Абхазії, Афганістані, Анголі, Шрі-Ланці, Еритреї. Починаючи від 2015 року, сапери HALO Trust допомагають розміновувати Донбас. HALO Trust загалом нараховує понад 7 тисяч саперів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.