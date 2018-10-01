 Guardian: Екс-розвідник Скрипаль підтримував дії Путіна в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2018

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Новини

Guardian: Екс-розвідник Скрипаль підтримував дії Путіна в Україні

Отруєний в Солсбері екс-агент Сергій Скрипаль підтримував курс російського президента Володимира Путіна, зокрема анексію Криму, пише британське видання Guardian.

Сергій Скрипаль

Сергій Скрипаль зневажливо висловлювався про українців

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль, якого в березні цього року намагалися отруїти в британському Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок", підтримував політичний курс російського президента Володимира Путіна в багатьох аспектах, зокрема його дії стосовно України та анексію Криму. Про це у вівторок, 2 жовтня, повідомило британське видання Guardian.

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Ще один офіцер ГРУ приїжджав у Солсбері для організації отруєння Скрипаля, повідомляє видання Daily Telegraph. Він готував замах ще до того, як до Великобританії прибули безпосередні виконавці. (28.09.2018)

Bellingcat і The Insider опублікували нові результати розслідування отруєння Скрипалів. У них представлені неспростовні докази участі Кремля в нападі в Солсбері, вважає Інґо Маннтойфель. (27.09.2018)

Як пише видання, Скрипаль розповів про це минулого року в інтерв'ю дипломатичному та військовому оглядачу ВВС Марку Урбану, який працював над книжкою про шпигунство після "холодної війни" - "Справа Скрипаля. Життя та майже смерть російського шпигуна" (The Skripal Files: The Life and Near Death of a Russian Spy).

За словами Урбана, більшу частину дня екс-розвідник дивився телепередачі російського "Першого каналу". Скрипаль підтримував лінію Кремля щодо багатьох питань, "навіть сидячи в купленому британською розвідкою MI-6 будинку", пише журналіст.

Особливо це стосувалося російсько-українських відносин. Скрипаль підтримав анексію Криму в 2014 році та зневажливо ставився до українців, як до "овець, яким потрібен добрий пастух". Екс-розвідник також відмовлявся вірити в те, що російські війська таємно були присутні на сході України, та заявляв, що якби вони там були, то швидко б дійшли до столиці України Києва.

Про книжку Урбана пише й американська газета New York Times в номері за вівторок, 2 жовтня. За її даними, екс-агент повідомив британському журналісту, що передав британській розвіді MI-6 інформацію про корупційну схему 1990-х, до якої був причетний Микола Патрушев - теперішній секретар Ради національної безпеки Росії, екс-глава ФСБ та близький союзник російського президента Володимира Путіна.

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Bellingcat: турист з Солсбері, який став героєм РФ за операцію в Україні (27.09.2018)

Посилання в інтернеті

Стаття на Guardian "Sergei Skripal initially did not believe Russia tried to kill him - book"

Стаття на NYT "Spy Poisoned in Britain Fed MI6 Agents Secrets on a Putin Ally, New Book Claims"

Аудіо й відео до теми

Bellingcat: турист з Солсбері, який став героєм РФ за операцію в Україні (27.09.2018)  

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