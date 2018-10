Guardian: Екс-розвідник Скрипаль підтримував дії Путіна в Україні

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль, якого в березні цього року намагалися отруїти в британському Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок", підтримував політичний курс російського президента Володимира Путіна в багатьох аспектах, зокрема його дії стосовно України та анексію Криму. Про це у вівторок, 2 жовтня, повідомило британське видання Guardian.

Як пише видання, Скрипаль розповів про це минулого року в інтерв'ю дипломатичному та військовому оглядачу ВВС Марку Урбану, який працював над книжкою про шпигунство після "холодної війни" - "Справа Скрипаля. Життя та майже смерть російського шпигуна" (The Skripal Files: The Life and Near Death of a Russian Spy).

За словами Урбана, більшу частину дня екс-розвідник дивився телепередачі російського "Першого каналу". Скрипаль підтримував лінію Кремля щодо багатьох питань, "навіть сидячи в купленому британською розвідкою MI-6 будинку", пише журналіст.

Особливо це стосувалося російсько-українських відносин. Скрипаль підтримав анексію Криму в 2014 році та зневажливо ставився до українців, як до "овець, яким потрібен добрий пастух". Екс-розвідник також відмовлявся вірити в те, що російські війська таємно були присутні на сході України, та заявляв, що якби вони там були, то швидко б дійшли до столиці України Києва.

Про книжку Урбана пише й американська газета New York Times в номері за вівторок, 2 жовтня. За її даними, екс-агент повідомив британському журналісту, що передав британській розвіді MI-6 інформацію про корупційну схему 1990-х, до якої був причетний Микола Патрушев - теперішній секретар Ради національної безпеки Росії, екс-глава ФСБ та близький союзник російського президента Володимира Путіна.