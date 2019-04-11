Грегорі Крейг - американський правник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Грегорі Крейг".

За часів президента США Барака Обами Грегорі Крейг був радником у Білому домі у Вашингтоні. Грегорі Крейг був також помічником Білла Клінтона, коли той обіймав посаду президента США. Крейг очолював команду, завдання якої полягало в захисті Клінтона від імпічменту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.