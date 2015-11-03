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Грайфсвальд
Тема
Грайфсвальд - місто на півночі Німеччини у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Як у Німеччині демонтують АЕС
Як у Німеччині демонтують АЕС
Демонтаж атомних електростанцій - вкрай копіткий і довготривалий процес. Дивіться, як це роблять у Німеччині.
Природа й екологія
23.12.2021
23 грудня 2021 р.
05:26 хв.
"Північний потік-2" і санкції: чому США погрожують німецькому містечку (28.10.2020)
"Північний потік-2" і санкції: чому США погрожують німецькому містечку (28.10.2020)
США розширили санкції проти трубопроводу "Північний потік-2". Під ударом тепер не лише судна, які прокладають труби, а й компанії, які надають цим кораблям різного роду послуги. У портовому містечку Засніц у Німеччині отримали… листи з погрозами з-за океану.
Економіка
28.10.2020
28 жовтня 2020 р.
04:45 хв.
Фактчек DW: "Північний потік-2" економічно необґрунтований?
Фактчек DW: "Північний потік-2" економічно необґрунтований?
Петро Порошенко заявив, що "Північний потік-2" не має економічно виправданого підґрунтя. DW перевірила, чи це так.
Економіка
11.04.2018
11 квітня 2018 р.
На якому етапі "Північний потік-2" (відео)
На якому етапі "Північний потік-2" (відео)
Проект у Європі лобіює екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер. Як просувається будівництво і що буде з українською ГТС?
Економіка
07.02.2018
7 лютого 2018 р.
"Північний потік-2": Берлін хоче зберегти українську ГТС? (07.02.2018)
"Північний потік-2": Берлін хоче зберегти українську ГТС? (07.02.2018)
Мета "Північного потоку-2" - припинити транзит російського газу через Україну. Проект у Європі активно лобіює екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер. На якому етапі будівництво газогону і що буде з українською ГТС?
Економіка
07.02.2018
7 лютого 2018 р.
03:52 хв.
МЗС Німеччини виділило кошти на україністику
МЗС Німеччини виділило кошти на україністику
В університеті Грайфсвальда буде відроджено кафедру україністики.
03.11.2015
3 листопада 2015 р.
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