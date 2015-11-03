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Грайфсвальд

Тема

Грайфсвальд - місто на півночі Німеччини у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

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Докладно

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Як у Німеччині демонтують АЕС

Як у Німеччині демонтують АЕС

Демонтаж атомних електростанцій - вкрай копіткий і довготривалий процес. Дивіться, як це роблять у Німеччині.
Природа й екологія23 грудня 2021 р.05:26 хв.
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"Північний потік-2" і санкції: чому США погрожують німецькому містечку (28.10.2020)

"Північний потік-2" і санкції: чому США погрожують німецькому містечку (28.10.2020)

США розширили санкції проти трубопроводу "Північний потік-2". Під ударом тепер не лише судна, які прокладають труби, а й компанії, які надають цим кораблям різного роду послуги. У портовому містечку Засніц у Німеччині отримали… листи з погрозами з-за океану.
Економіка28 жовтня 2020 р.04:45 хв.
Ostesee-Pipeline Nordstream

Фактчек DW: "Північний потік-2" економічно необґрунтований?

Фактчек DW: "Північний потік-2" економічно необґрунтований?

Петро Порошенко заявив, що "Північний потік-2" не має економічно виправданого підґрунтя. DW перевірила, чи це так.
Економіка11 квітня 2018 р.
Russland Nord Stream 2

На якому етапі "Північний потік-2" (відео)

На якому етапі "Північний потік-2" (відео)

Проект у Європі лобіює екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер. Як просувається будівництво і що буде з українською ГТС?
Економіка7 лютого 2018 р.
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"Північний потік-2": Берлін хоче зберегти українську ГТС? (07.02.2018)

"Північний потік-2": Берлін хоче зберегти українську ГТС? (07.02.2018)

Мета "Північного потоку-2" - припинити транзит російського газу через Україну. Проект у Європі активно лобіює екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер. На якому етапі будівництво газогону і що буде з українською ГТС?
Економіка7 лютого 2018 р.03:52 хв.
Університет Ернста-Моріца-Арндта у Грайфсвальді скорочував україністику через фінансові проблеми

МЗС Німеччини виділило кошти на україністику

МЗС Німеччини виділило кошти на україністику

В університеті Грайфсвальда буде відроджено кафедру україністики.
3 листопада 2015 р.
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