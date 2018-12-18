Google і Facebook виплатять 500 тисяч доларів через "непрозору" політичну рекламу

Компанії Google і Facebook погодились виплатити 455 тисяч доларів відшкодування у рамках врегулювання справи про ніби неналежне збереження даних щодо замовників політичної реклами. Про це у вівторок, 18 грудня, повідомив головний прокурор штату Вашингтон Боб Фергюсон, інформує AP.

За даними прокурора, компанії з 2013 року не виконували вимоги про збирання, зберігання та публікацію інформації про замовників політичної реклами на інтернет-ресурсах. При цьому стверджується, що кандидати на політичні пости та політичні комітети заплатили за розміщення політичної реклами в Google 1,5 мільйона доларів, а Facebook - 5,1 мільйона.

При цьому Google виплатить 217 тисяч доларів США, а Facebook - 238 тисяч доларів США. Судові позови двом інтернет-гігантам були пред'явлені у червні цього року. Обом компаніям закидали невиконання законів щодо прозорості політичних рекламних оголошень, зазначив Фергюсон.

Речниця Facebook Бет Готьє зазначила, що компанія вітає урегулювання спору. "Ми серйозно працюємо, щоб захистити чесність виборів і упередити закордонне втручання. Ми переконані, що вся реклама має бути прозорою на Facebook", - заявила Готьє.

В рамках угоди з врегулювання Google і Facebook повністю відкидають відповідальність за незбереження даних і заперечують будь-яке порушення закону зі свого боку.