Google вперше платитиме ЗМІ за новини

Інтернет-гігант Google анонсував запуск нової програми, в рамках якої ЗМІ матимуть змогу отримувати кошти від пошуковика за показ їхніх новин у пошуковій видачі. Про це у четвер, 25 червня, написав віцепрезидент Google із управління продуктами Бред Бендер у своєму блозі.

"Ми оголошуємо програму ліцензування, щоб платити виданням за якісний контент для нового досвіду, пов'язаного з новинами, який розпочнеться наприкінці цього року", - написав Бендер. За його словами, ця програма допоможе видавцям монетизувати свій контент.

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Бендер розповів, що Google вже підписав угоди про співробітництво з виданнями в Німеччині, Австралії та Бразилії. Зокрема з інтернет гігантом у ФРН співпрацюватиме SPIEGEL Group.

Крім того, в рамках цієї співпраці Google дозволить читачам безкоштовно проглядати матеріали, до яких обрані видання встановили лише платний доступ (Рaywall - Ред.). "Це дозволить медіа з платними підписниками збільшити свою аудиторію та відкрити можливість людям читати матераіали, які вони зазвичай не бачать", - пояснив Бендер.

Спочатку новий продукт співпраці з медіа буде запущений у сервісах Google News та Google Discover. Наразі Google веде перемовини з іншими виданнями та планує підписати більше угод у найближчі місяці. Яким чином читачам буде презентований контент в рамках цього проєкту, у Google не уточнили.

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