Джина Гаспел - американська державна діячка. Колишня глава ЦРУ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джина Гаспел".

Джина Гаспел стала першою жінкою в США, котра очолила посаду глави керівника Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Сенат США затвердив її на цій посаді 17 травня 2018 року. Раніше Гаспел близько 30 років працювала під прикриттям у Африці, Європі та низці інших, засекречених місць. Гаспел володіє турецькою та російською мовами. Процес обговорення кандидатури Гаспел був ускладнений тим, що її пов'язують із програмами спецслужби, які включали переміщення підозрюваних у тероризмі до секретних в'язниць ЦРУ за кордоном, де їх катували. Перебування Джини Гаспел на посаді керівника ЦРУ завершилось разом з приходом у Білий дім президента Джо Байдена 20 січня 2021 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.