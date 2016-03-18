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Ґідо Вестервелле
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Ґідо Вестервелле", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
У Кельні попрощалися з Ґідо Вестервелле
У Кельні попрощалися з Ґідо Вестервелле
У церемонії прощання взяли участь провідні німецькі та європейські політики.
02.04.2016
2 квітня 2016 р.
Ганс-Дітріх Ґеншер - яким він нам запам'ятався
Ганс-Дітріх Ґеншер - яким він нам запам'ятався
Німеччина прощається з одним із найвидатніших політиків та дипломатів.
01.04.2016
1 квітня 2016 р.
Ґідо Вестервелле - людина, яка любила свободу
Ґідо Вестервелле - людина, яка любила свободу
Особисте вшанування від головного редактора DW Александера Кудашеффа.
Александер Кудашефф
Коментар
18.03.2016
18 березня 2016 р.
Українські та європейські дебати довкола мігрантів - DW Новини (18.03.2016)
Українські та європейські дебати довкола мігрантів - DW Новини (18.03.2016)
Туреччина погодилась на пропозицію ЄС прийняти на себе хвилю біженців. Скандал довкола притулку для біженців у Яготині. Українські письменники і теми на Лейпцизькому книжковому ярмарку.
Політика
18.03.2016
18 березня 2016 р.
10:28 хв.
Помер німецький політик Ґідо Вестервелле (18.03.2016)
Помер німецький політик Ґідо Вестервелле (18.03.2016)
Колишній міністр закордонних справ Німеччини помер на 55-му році життя. Він був одним із перших західних політиків, що приїхали на Майдан підтримати Революцію гідності.
Політика
18.03.2016
18 березня 2016 р.
01:42 хв.
Помер Ґідо Вестервелле
Помер Ґідо Вестервелле
Колишній міністр закордонних справ Німеччини помер на 55-му році життя.
18.03.2016
18 березня 2016 р.
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