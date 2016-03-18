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Ґідо Вестервелле

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Ґідо Вестервелле", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Докладно

З відомим німецьким політиком прощалися політики, діячі культури та предстаники громадскості

У Кельні попрощалися з Ґідо Вестервелле

У Кельні попрощалися з Ґідо Вестервелле

У церемонії прощання взяли участь провідні німецькі та європейські політики.
2 квітня 2016 р.
Ганс-Дітріх Ґеншер

Ганс-Дітріх Ґеншер - яким він нам запам'ятався

Ганс-Дітріх Ґеншер - яким він нам запам'ятався

Німеччина прощається з одним із найвидатніших політиків та дипломатів.
1 квітня 2016 р.
Ґідо Вестервелле

Ґідо Вестервелле - людина, яка любила свободу

Ґідо Вестервелле - людина, яка любила свободу

Особисте вшанування від головного редактора DW Александера Кудашеффа.
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Александер Кудашефф
Коментар
18 березня 2016 р.
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Українські та європейські дебати довкола мігрантів - DW Новини (18.03.2016)

Українські та європейські дебати довкола мігрантів - DW Новини (18.03.2016)

Туреччина погодилась на пропозицію ЄС прийняти на себе хвилю біженців. Скандал довкола притулку для біженців у Яготині. Українські письменники і теми на Лейпцизькому книжковому ярмарку.
Політика18 березня 2016 р.10:28 хв.
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Помер німецький політик Ґідо Вестервелле (18.03.2016)

Помер німецький політик Ґідо Вестервелле (18.03.2016)

Колишній міністр закордонних справ Німеччини помер на 55-му році життя. Він був одним із перших західних політиків, що приїхали на Майдан підтримати Революцію гідності.
Політика18 березня 2016 р.01:42 хв.
Ґідо Вестервелле

Помер Ґідо Вестервелле

Помер Ґідо Вестервелле

Колишній міністр закордонних справ Німеччини помер на 55-му році життя.
18 березня 2016 р.
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