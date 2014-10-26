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Ганна Гопко
Тема
Ганна Гопко - українська політикиня, народна депутатка України 8-го скликання.
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Докладно
Саміт Україна-ЄС: членство в ЄС (не) за горами?
Саміт Україна-ЄС: членство в ЄС (не) за горами?
Коли Україна може стати членом ЄС і що це гальмує? Як сприйняли в Брюсселі показові обшуки і звільнення через корупцію?
Політика
03.02.2023
3 лютого 2023 р.
19:58 хв.
Чи стане кадрова політика МЗС України ефективнішою?
Чи стане кадрова політика МЗС України ефективнішою?
Чи стане кадрова політика МЗС України ефективнішою після указу президента Зеленського?
Політика
11.10.2019
11 жовтня 2019 р.
Запит на диво. Чому програли "нові обличчя" старої Ради
Запит на диво. Чому програли "нові обличчя" старої Ради
У 2014 році вони зайшли в парламент на хвилі запиту на нові обличчя, але самі стали жертвами чергового оновлення Ради.
Політика
25.07.2019
25 липня 2019 р.
Савченко виключили з делегації у ПАРЄ через зміну обставин
Савченко виключили з делегації у ПАРЄ через зміну обставин
Парламент виключив Савченко з українській делегації в ПАРЄ, вдало скориставшись процедурними моментами.
Політика
22.12.2016
22 грудня 2016 р.
Гопко: Важливо посилити підтримку міжнародної спільноти
Гопко: Важливо посилити підтримку міжнародної спільноти
ВР проголосувала за децентралізацію України з особливим підходом до окремих районів Луганської і Донецької областей.
21.07.2015
21 липня 2015 р.
БПП та "Народний фронт" за проєвропейську коаліцію
БПП та "Народний фронт" за проєвропейську коаліцію
"Блок Порошенка" та "Народний фронт" хочуть створити широку проєвропейську коаліцію.
Політика
26.10.2014
26 жовтня 2014 р.
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