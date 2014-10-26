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Ганна Гопко

Тема

Ганна Гопко - українська політикиня, народна депутатка України 8-го скликання.

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Докладно

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Саміт Україна-ЄС: членство в ЄС (не) за горами?

Саміт Україна-ЄС: членство в ЄС (не) за горами?

Коли Україна може стати членом ЄС і що це гальмує? Як сприйняли в Брюсселі показові обшуки і звільнення через корупцію?
Політика3 лютого 2023 р.19:58 хв.
Außenministerium Kiew

Чи стане кадрова політика МЗС України ефективнішою?

Чи стане кадрова політика МЗС України ефективнішою?

Чи стане кадрова політика МЗС України ефективнішою після указу президента Зеленського?
Політика11 жовтня 2019 р.
Передвиборчий плакат партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" у Києві

Запит на диво. Чому програли "нові обличчя" старої Ради

Запит на диво. Чому програли "нові обличчя" старої Ради

У 2014 році вони зайшли в парламент на хвилі запиту на нові обличчя, але самі стали жертвами чергового оновлення Ради.
Політика25 липня 2019 р.
Надія Савченко

Савченко виключили з делегації у ПАРЄ через зміну обставин

Савченко виключили з делегації у ПАРЄ через зміну обставин

Парламент виключив Савченко з українській делегації в ПАРЄ, вдало скориставшись процедурними моментами.
Політика22 грудня 2016 р.
Ганна Гопко невдовзі може втратити посаду голови парламентського комітету у закордонних справах

Гопко: Важливо посилити підтримку міжнародної спільноти

Гопко: Важливо посилити підтримку міжнародної спільноти

ВР проголосувала за децентралізацію України з особливим підходом до окремих районів Луганської і Донецької областей.
21 липня 2015 р.

БПП та "Народний фронт" за проєвропейську коаліцію

БПП та "Народний фронт" за проєвропейську коаліцію

"Блок Порошенка" та "Народний фронт" хочуть створити широку проєвропейську коаліцію.
Політика26 жовтня 2014 р.
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