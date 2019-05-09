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Gamescom

Навіщо в армію набирають геймерів? (відео)

Навіщо в армію набирають геймерів? (відео) 09.05.2019

Міноборони Данії та Німеччини шукають солдатів на... ярмарках геймерів. Там військові хочуть підібрати кадри для служби у кібервійськах. Розум та швидка реакція геймерів - бонус, але й фізпідготовки в армії не оминути.

Навіщо в армію набирають геймерів? (08.05.2019) 08.05.2019

Міноборони Данії та Німеччини шукають солдатів на... ярмарках геймерів. Там військові хочуть підібрати кадри для служби у кібервійськах. Розум та швидка реакція геймерів - це бонус, але й фізпідготовки в армії не оминути.
Як Німеччина представлена у відеоіграх

Як Німеччина представлена у відеоіграх 22.08.2018

Німеччина є п'ятим за розміром ринком відеоігор у світі. Але розробники зрідка обирають цю країну як місце, де розгортається ігровий сюжет. Це підтверджує і цьогорічна виставка Gamescom.
У Кельні відкрилася виставка відеоігор Gamescom

У Кельні відкрилася виставка відеоігор Gamescom 22.08.2018

На ювілейній Gamescom свої новинки покажуть понад тисяча розробників відеоігор. Німці витрачають на відеоігри нині більше грошей, ніж будь-коли раніше.
Gamescom: ігри, костюми, канцлерка (фотогалерея)

Gamescom: ігри, костюми, канцлерка (фотогалерея) 25.08.2017

У Кельні відбулася найбільша у світі виставка комп’ютерних та відеоігор - Gamescom. Фоторепортаж.
Gamescom: ігри, костюми, канцлерка

Gamescom: ігри, костюми, канцлерка 25.08.2017

У Кельні відбулася найбільша у світі виставка комп’ютерних та відеоігор - Gamescom. Фоторепортаж.

Меркель кермує віртуальним трактором (22.08.2017) 22.08.2017

30 секунд "за кермом". Канцлерка Німеччини покермувала віртуальним трактором. Анґела Меркель зіграла у Farming Simulator на виставці комп'ютерних ігор Gamescom у Кельні. Чи справді за цим вона туди прийшла?
Gamescom: політики заходять на територію геймерів

Gamescom: політики заходять на територію геймерів 22.08.2017

Мільйони німців бавляться електронними іграми. Перед виборами політики не можуть ігнорувати цей факт. Цього року на виставці для геймерів Gamescom прагнуть "засвітитися" всі топ-кандидати.

Геймерські тренди на виставці Gamescom (19.08.2016) 19.08.2016

Віртуальні світи стають доступнішими і ще більш реалістичними. Цього року у Кельні на виставці Gamescom представили найрізноманітніші типи ігор для окулярів віртуальної реальності.

Gamescom: свято для геймерів у Кельні (17.08.2016) 17.08.2016

Відкрився найбільший у світі ярмарок комп’ютерних ігор. У центрі уваги - такі нові технології, як окуляри віртуальної реальності та кіберспорт.
Gamescom: Гра на мільярди

Gamescom: Гра на мільярди 17.08.2016

На кілька днів Кельн став світовою столицею геймерів. Організатори очікують рекордної кількості відвідувачів, роблячи ставку на нові технології, як-то окуляри віртуальної реальності.
На ярмарку Gamescom встановлено рекорд відвідуваності

На ярмарку Gamescom встановлено рекорд відвідуваності 09.08.2015

Ярмарок комп'ютерних та відеоігор Gamescom цього року за п'ять днів відвідали 345 тисяч гостей.

Gamescom: занурення у віртуальний світ 06.08.2015

Комп'ютерні ігри на підйомі. Це ще раз показує відкриття великого ярмарку комп'ютерних ігор Gamescom у Кельні.
Gamescom: Усе, чого бажає душа геймера

Gamescom: Усе, чого бажає душа геймера 06.08.2015

Нові ігри, нові технології та трішечки ностальгії: на ярмарку Gamescom у Кельні головним трендом є окуляри віртуальної реальності. Крім того, відвідувачів приваблюють нові ігри та професійні гравці.

Геофактор коротко: 06.08.2015 15:00 (Київ) 06.08.2015

ІД погрожує Німеччині. Повернення грошей за "Містралі". Договір НАСА з Роскосмосом.

Геофактор коротко: 05.08.2015 15:00 (Київ) 05.08.2015

Cтабілізація економіки України. Відбудова Сходу України. Скорочення авіапатруля НАТО.
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