Навіщо в армію набирають геймерів? (08.05.2019)

Міноборони Данії та Німеччини шукають солдатів на... ярмарках геймерів. Там військові хочуть підібрати кадри для служби у кібервійськах. Розум та швидка реакція геймерів - це бонус, але й фізпідготовки в армії не оминути.