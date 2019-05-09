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Міноборони Данії та Німеччини шукають солдатів на... ярмарках геймерів. Там військові хочуть підібрати кадри для служби у кібервійськах. Розум та швидка реакція геймерів - бонус, але й фізпідготовки в армії не оминути.
Міноборони Данії та Німеччини шукають солдатів на... ярмарках геймерів. Там військові хочуть підібрати кадри для служби у кібервійськах. Розум та швидка реакція геймерів - це бонус, але й фізпідготовки в армії не оминути.
Німеччина є п'ятим за розміром ринком відеоігор у світі. Але розробники зрідка обирають цю країну як місце, де розгортається ігровий сюжет. Це підтверджує і цьогорічна виставка Gamescom.
На ювілейній Gamescom свої новинки покажуть понад тисяча розробників відеоігор. Німці витрачають на відеоігри нині більше грошей, ніж будь-коли раніше.
У Кельні відбулася найбільша у світі виставка комп’ютерних та відеоігор - Gamescom. Фоторепортаж.
30 секунд "за кермом". Канцлерка Німеччини покермувала віртуальним трактором. Анґела Меркель зіграла у Farming Simulator на виставці комп'ютерних ігор Gamescom у Кельні. Чи справді за цим вона туди прийшла?
Мільйони німців бавляться електронними іграми. Перед виборами політики не можуть ігнорувати цей факт. Цього року на виставці для геймерів Gamescom прагнуть "засвітитися" всі топ-кандидати.
Віртуальні світи стають доступнішими і ще більш реалістичними. Цього року у Кельні на виставці Gamescom представили найрізноманітніші типи ігор для окулярів віртуальної реальності.
Відкрився найбільший у світі ярмарок комп’ютерних ігор. У центрі уваги - такі нові технології, як окуляри віртуальної реальності та кіберспорт.
На кілька днів Кельн став світовою столицею геймерів. Організатори очікують рекордної кількості відвідувачів, роблячи ставку на нові технології, як-то окуляри віртуальної реальності.
Ярмарок комп'ютерних та відеоігор Gamescom цього року за п'ять днів відвідали 345 тисяч гостей.
Комп'ютерні ігри на підйомі. Це ще раз показує відкриття великого ярмарку комп'ютерних ігор Gamescom у Кельні.
Нові ігри, нові технології та трішечки ностальгії: на ярмарку Gamescom у Кельні головним трендом є окуляри віртуальної реальності. Крім того, відвідувачів приваблюють нові ігри та професійні гравці.
ІД погрожує Німеччині. Повернення грошей за "Містралі". Договір НАСА з Роскосмосом.
Cтабілізація економіки України. Відбудова Сходу України. Скорочення авіапатруля НАТО.
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