Frontex толерує порушення прав людини на кордонах - ЗМІ

Агентство з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex толерує порушення прав людини на кордонах та при здійсненні депортацій, повідомила ввечері у неділю, 4 серпня, телепрограма "report München" німецького суспільно-правового телеканалу ARD. Це підтверджується сотнями внутрішніх документів Frontex, які журналісти програми проаналізували разом з колегами з британського видання Guardian та порталу Correctiv. За даними журналістів, Frontex заплющує очі на надмірне застосування сили з боку прикордонників окремих держав ЄС на зовнішніх кордонах Євросоюзу.

У документах Frontex серед іншого йдеться про факти жорстокого поводження з мігрантами, цькування собаками та застосування перцевого спрею. Звинувачення стосуються, зокрема, прикордонників Болгарії, Угорщини та Греції.

В якості реакції на такі порушення Frontex як європейське агентство могло б відкликати свій персонал, який бере участь в операціях у цих країнах. Але до цього часу агентство ще жодного разу не зробило цього, зазначає "report München". Таким чином, Frontex є співучасником таких порушень, наголосив голова громадської ради Frontex Штефан Кесслер (Stephan Kessler).

Журналісти також наводять внутрішній документ Frontex, згідно з яким співробітники агентства й самі причетні до порушень прав людини під час депортацій. Зокрема, здійснювалися депортації неповнолітніх без супроводу, також окремих мігрантів заспокоювали за допомогою медикаментів.

Уповноважений з прав людини Греції Андреас Потакіс, який виступає посередником між урядом країни та Frontex, поскаржився, що "агентство ЄС послуговується нижчими стандартами дотримання принципів правової держави, аніж яких Євросоюз вимагає від своїх країн-членів". Таким чином ЄС втрачає свій моральний авторитет, додав Потакіс.

Нагадаємо, засноване у 2004 році Frontex зі штаб-квартирою у Варшаві аналізує міграційні потоки і надає технічну та експертну підтримку в охороні кордону країнам, уздовж яких проходять зовнішні кордони ЄС, зокрема Італії та Греції.

Планується, що до 2027 року кількість співробітників Frontex зросте до 10 тисяч осіб. Тим часом наплив нелегальних мігрантів до Євросоюзу останніми роками зменшується. За даними Frontex, у 2018 році було зафіксовано 150114 незаконних перетинів кордонів ЄС, що на 27 відсотків менше, ніж 2017 року.