 Freedom House: Україна - частково вільна у свободі інтернету | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2018

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Новини

Freedom House: Україна - частково вільна у свободі інтернету

Freedom House визнала Україну частково вільною державою у сфері свободи доступу та використання інтернету.

Freedom House визнав Україну частково вільною у сфері доступі до інтернету (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

Freedom House визнав Україну частково вільною у сфері доступі до інтернету

Україна перебуває у переліку частково вільних держав у сфері свободи доступу та використання інтернету, йдеться у звіті міжнародної неурядової організації Freedom House "Свобода слова в інтернеті 2018", який представили у вівторок, 4 грудня.

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"Ми знаємо, що було обмежено використання платформ "ВКонтакте" і "Одноклассники", які були дуже популярними. Україна перебуває серед тих країн, де за останні п'ять років відбулося найбільше погіршення ситуації з використанням інтернету", - зауважив директор досліджень у сфері технологій і демократії Freedom House Адрія Шахбаз, слова якого наводить "Інтерфакс-Україна".

Автори звіту дали Україні 45 зі 100 балів - чим менше балів, тим вільнішою вважається країна.

Крім того, у звіті згадали про обшуки правоохоронцями офісів критичних до української влади видань "Страна" і "Вести". Також у Freedom House навели дані з непідконтрольних уряду територій, зокрема: "сепаратистська влада, підтримувана Росією в Луганську, засудила блогера до 14 років позбавлення волі".

Цього року рейтинг очолили Естонія (6 зі 100) та Ісландія (6 зі 100), їх визнали найбільш вільними у використанні інтернету. За ними йдуть Канада (15 зі 100), Німеччина (19 зі 100), Австралія (21 зі 100) та США (22 зі 100). Останнє місце у рейтингу посів Китай (88 зі 100). Звіт охоплює період з 1 червня 2017 року по 31 травня 2018 року. У рейтингу йдеться про 65 країн.

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