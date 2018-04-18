Freedom House: В Україні "частково вільний" рівень свободи інтернету

Рівень свободи в інтернеті в Україні є "частково вільним". Такого висновку дійшли експерти незалежної організації Freedom House, що базується у Вашингтоні. У вівторок, 5 листопада, вона представила рейтинг свободи в інтернеті у світі.

Україна у цьому списку посіла 31-е місце (56 балів). Експерти зазначили, що Київ оголосив про блокування близько 100 сайтів, що поширюють "російську ідеологію". Крім того, під час президентської виборчої кампанії спостерігалися "масштабні маніпуляції контентом".

В Росії ж рівень свободи у мережі експерти Freedom House оцінили значно нижче - країна перебуває на 51-й сходинці в загальному рейтингу і на останній - серед країн Європи. Зокрема, організація нагадала про відключення інтернету в Інгушетії під час масових протестів, ухвалення законів про суверенний інтернет і про образу влади в мережі.

Загалом Freedom House дійшла висновку, що рівень свободи в інтернет-просторі в усьому світі знижується дев'ятий рік поспіль. Влада різних країн "дедалі частіше застосовує технології як інструмент цифрового авторитаризму, використовуючи соціальні мережі для маніпулювання виборами і контролю за своїми громадянами", - йдеться у доповіді організації.

З червня 2018 року погіршення інтернет-свободи зафіксовано в 33-х з 65 країн. При цьому не менш ніж в 40 країнах органи влади впровадили передові програми моніторингу соціальних мереж для розпізнавання відносин між користувачами і інтерпретації їхніх постів.

Найбільшим порушником свободи в інтернеті четвертий рік поспіль залишається Китай, який отримав лише 10 балів зі 100. У доповіді зазначається, що цензура у цій країні має безпрецедентні масштаби, оскільки влада посилила контроль напередодні 30-ї річниці розгону демонстрації на площі Тяньаньмень, а також у зв'язку з антиурядовими протестами в Гонконзі.

Найбільший рівень свободи зафіксований в Ісландії, яка отримала 95 балів, де права інтернет-користувачів знаходяться під сильним захистом і з червня 2018 року не було заведено жодної справи у зв'язку з онлайн-публікаціями. Друге місце за рівнем свободи посіла Естонія, а третє - Канада.