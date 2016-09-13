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Франц Бекенбауер
Франц Бекенбауер - колишній німецький футболіст і спортивний функціонер.
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Докладно
Франц Бекенбауер: блискуча кар'єра легендарного "кайзера"
Франц Бекенбауер: блискуча кар'єра легендарного "кайзера"
На 79-му році життя помер Франц Бекенбауер. За що б не брався "кайзер", він ніби перетворював це на золото.
Футбол
09.01.2024
9 січня 2024 р.
Футбольний ЧС-2006: швейцарці псують німцям "літню казку"
Футбольний ЧС-2006: швейцарці псують німцям "літню казку"
У Швейцарії починається процес у справі ексчиновників НФС, обвинувачених у шахрайстві.
Спорт
09.03.2020
9 березня 2020 р.
У Швейцарії висунули обвинувачення футбольним функціонерам
У Швейцарії висунули обвинувачення футбольним функціонерам
Колишніх футбольних функціонерів з ФРН обвинуватили у шахрайстві при транзакції на суму в майже сім мільйонів євро.
Суспільство
06.08.2019
6 серпня 2019 р.
Топ 5 зірок світового футболу: хто найвидатніший? (20.09.2017)
Топ 5 зірок світового футболу: хто найвидатніший? (20.09.2017)
Футболістів світового рівня безліч, справжніх зірок значно менше. Хто з футболістів найвидатніший? Красунчик Кріштіану Роналду? Самозакоханий Златан Ібрагімович? Чи, може, "кайзер" Франц Бекенбауер? Дізнайтеся у топ-п'ятірці від DW!
Культура
20.09.2017
20 вересня 2017 р.
01:40 хв.
Швейцарські слідчі допитали Франца Бекенбауера
Швейцарські слідчі допитали Франца Бекенбауера
Легендарний футболіст Франц Бекенбауер дав свідчення у справі проти колишніх німецьких футбольних функціонерів.
Політика
23.03.2017
23 березня 2017 р.
Бекенбауер отримав 5,5 мільйона євро за підготовку ЧС-2006
Бекенбауер отримав 5,5 мільйона євро за підготовку ЧС-2006
Голова німецького оргкомітету з підготовки ЧС-2006 у Німеччині Бекенбауер отримав за свою роботу 5,5 мільйона євро.
13.09.2016
13 вересня 2016 р.
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