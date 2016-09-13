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Франц Бекенбауер

Франц Бекенбауер - колишній німецький футболіст і спортивний функціонер.

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Докладно

Німецький "гравець ХХ століття" Франц Бекенбауер помер у віці 78 років

Франц Бекенбауер: блискуча кар'єра легендарного "кайзера"

Франц Бекенбауер: блискуча кар'єра легендарного "кайзера"

На 79-му році життя помер Франц Бекенбауер. За що б не брався "кайзер", він ніби перетворював це на золото.
Футбол9 січня 2024 р.
Обвинувачені: Тео Цванціґер (другий ліворуч), Франц Бекенбауер, Вольфґанґ Нірсбах (п)

Футбольний ЧС-2006: швейцарці псують німцям "літню казку"

Футбольний ЧС-2006: швейцарці псують німцям "літню казку"

У Швейцарії починається процес у справі ексчиновників НФС, обвинувачених у шахрайстві.
Спорт9 березня 2020 р.
Горст Шмідт, Тео Цванціґер та Вольфґанґ Нірсбах (архівне фото)

У Швейцарії висунули обвинувачення футбольним функціонерам

У Швейцарії висунули обвинувачення футбольним функціонерам

Колишніх футбольних функціонерів з ФРН обвинуватили у шахрайстві при транзакції на суму в майже сім мільйонів євро.
Суспільство6 серпня 2019 р.
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Топ 5 зірок світового футболу: хто найвидатніший? (20.09.2017)

Топ 5 зірок світового футболу: хто найвидатніший? (20.09.2017)

Футболістів світового рівня безліч, справжніх зірок значно менше. Хто з футболістів найвидатніший? Красунчик Кріштіану Роналду? Самозакоханий Златан Ібрагімович? Чи, може, "кайзер" Франц Бекенбауер? Дізнайтеся у топ-п'ятірці від DW!
Культура20 вересня 2017 р.01:40 хв.
Франц Бекенбауер

Швейцарські слідчі допитали Франца Бекенбауера

Швейцарські слідчі допитали Франца Бекенбауера

Легендарний футболіст Франц Бекенбауер дав свідчення у справі проти колишніх німецьких футбольних функціонерів.
Політика23 березня 2017 р.
Франц Бекенбауер

Бекенбауер отримав 5,5 мільйона євро за підготовку ЧС-2006

Бекенбауер отримав 5,5 мільйона євро за підготовку ЧС-2006

Голова німецького оргкомітету з підготовки ЧС-2006 у Німеччині Бекенбауер отримав за свою роботу 5,5 мільйона євро.
13 вересня 2016 р.
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