 Forbes: Кім Кардашьян стала мільярдеркою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2021

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Forbes: Кім Кардашьян стала мільярдеркою

Статки Кім Кардашьян Уест зросли після того, як вона продала частку у своїй косметичній компанії KKW Beauty. Також вона заробляє на телешоу, соцмережах та бренді білизни.

Кім Кардашьян

Кім Кардашьян

Американська телезірка і підприємниця Кім Кардашьян Уест вперше потрапила у список мільярдерів The World's Billionaires, який у вівторок, 6 квітня, оприлюднило видання Forbes. За підрахунками видання, її статки наразі оцінюються в один мільярд доларів, тоді як ще у жовтні 2020 року вони становили 780 мільйонів доларів.

Основними джерелами доходів зірки є зйомки у реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян", косметичний бренд KKW Beauty та власна лінійка білизни Skims. Минулого року Кім продала 20 відсотків компанії KKW Beauty конгломерату Coty за 200 мільйонів доларів.

Також вона заробляє на публікаціях в соцмережах, в неї є об'єкти нерухомості і портфелі акцій Disney, Amazon, Netflix та Adidas. Forbes також нагадав, як після того, як фото Кім з'явилось на його обкладинці, вона написала в Twitter "Непогано для дівчини без таланту".

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