 Forbes: Анґела Меркель очолила рейтинг найвпливовіших жінок у світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2019

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Forbes: Анґела Меркель очолила рейтинг найвпливовіших жінок у світі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель очолила список найвпливовіших жінок. Українок в списку Forbes немає. Останню, 100-ту сходинку в рейтингу зайняла шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

Журнал Forbes у четвер, 12 грудня, назвав канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel) найвпливовішою жінкою 2019 року. Вона очолила рейтинг вже вдев'яте поспіль.

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Під час промови до парламенту Великобританії королева Єлизавета ІІ підтвердила, що уряд має намір вивести країну зі складу ЄС 31 жовтня. При цьому Лондон сподівається на " вільну торгівлю та дружню співпрацю" з ЄС. (14.10.2019)

Після переговорів у "нормандському форматі" німецька канцлерка Анґела Меркель заявила, що мінські угоди не "скам'янілий документ". Для реалізації їм потрібно надати "рух". Путін заперечив. (10.12.2019)

Також до п'ятірки найвпливовіших жінок увійшли голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і головна виконавча директорка General Motors Мері Барра.

Зокрема, на 20-му місці опинилась телеведуча Опра Вінфрі, прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн зайняла 38-е місце в рейтингу, а королева Великобританії Єлизавета II - 40-е. Донька президента США Іванка Трамп зайняла 42-е місце. На 61-му місці опинилась співачка Ріанна, а на 66-му - Бейонсе.

Українки в рейтингу не представлені. Єдиною росіянкою в списку виявилась голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна, яка посіла 53-у сходинку. На останньому 100-му місці рейтингу Forbes - шведська екоактівістка Грета Тунберг.

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