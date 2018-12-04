Forbes: Анґела Меркель очолила рейтинг найвпливовіших жінок у світі

Журнал Forbes у четвер, 12 грудня, назвав канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel) найвпливовішою жінкою 2019 року. Вона очолила рейтинг вже вдев'яте поспіль.

Також до п'ятірки найвпливовіших жінок увійшли голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і головна виконавча директорка General Motors Мері Барра.

Зокрема, на 20-му місці опинилась телеведуча Опра Вінфрі, прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн зайняла 38-е місце в рейтингу, а королева Великобританії Єлизавета II - 40-е. Донька президента США Іванка Трамп зайняла 42-е місце. На 61-му місці опинилась співачка Ріанна, а на 66-му - Бейонсе.

Українки в рейтингу не представлені. Єдиною росіянкою в списку виявилась голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна, яка посіла 53-у сходинку. На останньому 100-му місці рейтингу Forbes - шведська екоактівістка Грета Тунберг.