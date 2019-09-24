FIFA вшосте визнала Ліонеля Мессі гравцем року

Аргентинський футболіст Ліонель Мессів понеділок, 23 вересня, отримав нагороду The Best FIFA Football Awards як "найкращий гравець" сезону 2018-2019 років. Футболіст збірної Аргентини та "Барселони" отримав цю нагороду вже вшосте. У боротьбі за неї Мессі обійшов нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду та оборонця "Ліверпуля" Вірджіла Ван Дейка.

Аргентинський футболіст також потрапив до символічної збірної світу за версією ФІФА як нападник. До складу цієї збірної також увійшли бразильський воротар Аліссон ("Ліверпуль"); захисники Серхіо Рамос (Іспанія, мадридський "Реал"), Маттейс де Лігт (Нідерланди, туринський "Ювентус"), Вірджіл ван Дейк (Нідерланди, "Ліверпуль"), Марсело (Бразилія, мадридський "Реал"); півзахисники Лука Модрич (Хорватія, мадридський "Реал"), Френкі де Йонг (Нідерланди, амстердамський "Аякс"), Еден Азар (Бельгія, мадридський "Реал"); нападники Кіліан Мбаппе (Франція, "Парі Сен-Жермен") та Кріштіану Роналду (Португалія, туринський "Ювентус").

Найкращим тренером світу було визнано Юргена Клоппа з "Ліверпуля", а голкіпером - бразильця Аллісона.