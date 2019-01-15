 Facebook співпрацюватиме з владою ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2019

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Новини

Facebook співпрацюватиме з владою ФРН

Компанія Facebook та Федеральне відомство з безпеки інформаційних технологій розроблятимуть стратегії, що дозволять уникнути втручань у перебіг виборів.

Шеріл Сандберг

Шеріл Сандберг на конференції DLD у Мюнхені

Найбільша соціальна мережа світу Facebook спільно з німецьким Федеральним відомством з безпеки інформаційних технологій (BSI) боротимуться проти маніпуляцій на виборах. Про це в неділю, 20 січня, на конференції DLD в Мюнхені оголосила головна операційна директорка компанії Facebook Шеріл Сандберг.

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У рамках співпраці Facebook та BSI розроблятимуть стратегії, що дозволять уникнути втручань у перебіг виборів. У багатьох країнах платформи американської компанії - соцмережа Facebook, фотосервіс Instagram та месенджер Whatsapp - активно використовуються партіями та політиками під час виборчих кампаній. При цьому досить поширеними є мова ненависті та фальшиві новини.

Одним з найвідоміших скандалів навколо Facebook був витік даних 87 мільйонів користувачів соцмережі, якими скористалася компанія Cambridge Analytica. За словами Сандберг, сьогодні 30 тисяч працівників компанії покращують рівень безпеки, а це втричі більше, ніж 2017 року. "Наша робота ще не закінчена", - запевнила операційна директорка компанії.

На конференції вона також оголосила про новий партнерський проект з Технічним університетом Мюнхена. Facebook виділить 7,5 мільйона доларів на створення центру досліджень етики штучного інтелекту.

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