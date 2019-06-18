Facebook планує запровадити власну криптовалюту Libra

Компанія Facebook у вівторок, 18 червня, оголосила про плани запустити власну криптовалюту під назвою Libra, інформує агенція Reuters. Криптовалюта Libra стане кроком компанії за межі соцмереж до електронної комерції та глобальних платежів.

Для створення криптовалюти Facebook об'єднався з 28-ма партнерами, які разом заснували Libra Association зі штаб-квартирою в Женеві. Представники цієї асоціації кажуть, що криптовалюту заплановано запустити в першій половині 2020 року.

Також інтернет-гігант Facebook створив дочірню компанію Calibra, котра надаватиме цифрові "гаманці" для того, аби накопичувати, пересилати та витрачати нову криптовалюту. Calibra буде сполучена з месенджерами Facebook Messenger та WhatsApp, котрими вже користуються понад мільярд осіб.