 Facebook планує запровадити власну криптовалюту Libra | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2019

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Новини

Facebook планує запровадити власну криптовалюту Libra

Криптовалюта під назвою Libra стане кроком компанії Facebook за межі соціальних мереж до електронної комерції та глобальних платежів.

Facebook

DW.COM

Від соціальної мережі Facebook потрібно від'єднати такі служби як WhatsApp та Instagram, інакше компанія Facebook та її власник Марк Цукерберг стануть занадто могутніми, вважає співзасновник інтернет-гіганта. (10.05.2019)

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Компанія Facebook у вівторок, 18 червня, оголосила про плани запустити власну криптовалюту під назвою Libra, інформує агенція Reuters. Криптовалюта Libra стане кроком компанії за межі соцмереж до електронної комерції та глобальних платежів.

Для створення криптовалюти Facebook об'єднався з 28-ма партнерами, які разом заснували Libra Association зі штаб-квартирою в Женеві. Представники цієї асоціації кажуть, що криптовалюту заплановано запустити в першій половині 2020 року.

Також інтернет-гігант Facebook створив дочірню компанію Calibra, котра надаватиме цифрові "гаманці" для того, аби накопичувати, пересилати та витрачати нову криптовалюту. Calibra буде сполучена з месенджерами Facebook Messenger та WhatsApp, котрими вже користуються понад мільярд осіб.

 

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