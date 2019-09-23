Facebook можна буде змусити видаляти наклепницькі публікації

Європейськи суд у Люксембурзі в четвер, 3 жовтня, постановив, що соцмережі в усьому світі, зокрема Facebook, можна змусити видаляти наклепницькі коментарі, повідомляє агенція dpa.

Ухвалене рішення стосується справи колишньої очільниці партії Зелених в Австрії Єви Ґлавішніґ-Пєшек (Eva Glawischnig-Piesczek). У 2016 році вона закликала соцмережу видалити коментар, який вона назвала наклепницьким. Він був опублікований користувачем поряд зі статтею про підтримку її партією мінімальної заробітної плати для біженців.

Утім, Facebook відповів на її скаргу лише тоді, коли ця справа дійшла до суду. Згодом Ґлавішніґ-Пєшек заявила, що прагне, щоб рішення стосовно її справи стосувалося не тільки Австрії, але й решти країн світу та охоплювало схожі ситуації стосовно наклепницьких коментарів. Верховний суд Австрії передав це питання Європейському суду для допомоги в тлумаченні законів ЄС про електронну комерцію.

Цей суд постановив, що Facebook можна доручити ідентифікувати та видаляти як оригінальні наклепницькі коментарі, та і інші ідентичні або схожі за їхнім змістом, які опубліковані вже іншими користувачами. Крім того, суди в інших країнах тепер можуть користуватися цим рішенням, додали в Європейському суді. Тепер справу повертають назад до Верховного суду Австрії для ухвалення остаточного рішення.

У Facebook вважають, що рішення суду викликає "критичні питання"

Однак у Facebook вважають, що ухвалене рішення підриває принцип того, що одна країна не може нав'язувати закони про свободу слова іншій.

У міжнародній правозахисній групі "Європейські цифрові права" також попередили, що це рішення може відкрити шлях для суперечливих фільтрів, які будуть сканувати та цензурувати коментарі перед їхнім завантаженням. Зокрема, це стосується правозахисників та критиків влади в різних країнах світу, зауважили у групі.

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