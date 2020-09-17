Facebook заблокував фейкові акаунти, пов'язані зі спецслужбами РФ

Американська інтернет-компанія Facebook видалила три групи пов'язаних між собою акаунтів, що порушують заборону соцмережі на закордонне втручання. "Ці мережі мали російське походження", - йдеться в заяві Facebook, поширеній у четвер, 24 вересня.

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Дві групи акаунтів, за даними соцмережі, були пов'язані зі спецслужбами РФ. Одна така група налічувала 23 профілі і 6 сторінок у Facebook, а також 8 акаунтів у Instagram. Вони постили інформацію переважно російською та англійською мовами про "вибори та протести в Білорусі, російську та українську політику, геополітичні теорії змови, відносини Росії та НАТО" тощо. Повідомляється, що на рекламу в соцмережах ці акаунти витратили близько 10 тисяч доларів.

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Інша мережа профілів, яку Facebook пов'язує з російськими спецслужбами, складалася з 214 акаунтів, 35 сторінок і 18 груп у цій соцмережі, а також 34 Instagram-профілів. Ці фейкові акаунти зосереджувалися на темах Сирії та України, а також частково - Туреччини, Японії, Вірменії, Грузії та Білорусі. Вони видавали себе за журналістів і місцевих жителів цих країн, писали англійською, українською, російською та арабською мовами і перенаправляли людей на свої сторонні сайти.

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Третя група акаунтів пов'язана з "Агентством інтернет-досліджень", більш відомим як "фабрика тролів", повідомляє американська компанія. У неї входили 5 Facebook-профілів і одна група, а також три Instagram-аккаунти. Ця мережа орієнтувалася на Туреччину, Європу та США. На цих сторінках розміщувалася інформація турецькою та англійською мовами. Крім того, свій сайт там видавали за платформу незалежної турецької організації. Дана група витратила на просування своїх постів близько 4,8 тисячі доларів.