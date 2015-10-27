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Єва Копач - польський політикиня й лікарка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єва Копач".
Єва Копач була прем'єр-міністеркою Польщі з вересня 2014 до листопада 2015 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.