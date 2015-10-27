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Єва Копач

Єва Копач - польський політикиня й лікарка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єва Копач".

Єва Копач була прем'єр-міністеркою Польщі з вересня 2014 до листопада 2015 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Майбутня очільниця уряду Польщі - звичайна проста жінка

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Беата Шидло довгий час була непомітним гравцем у політичному житті країни. Як донька шахтаря з південної Польщі на майбутній посаді прем'єра вона бачить себе в ролі рупора "маленьких людей".
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Парламентські вибори в Польщі виграла опозиційна партія 25.10.2015

За даними екзит-полу, консервативна "Право і справедливість" набирає 39,1 відсотка голосів, "Громадянська платформа" - 23,4 відсотка.
Парламентські вибори у Польщі: хто має найбільші шанси на перемогу?

Парламентські вибори у Польщі: хто має найбільші шанси на перемогу? 24.10.2015

Цієї неділі поляки підуть на виборчі дільниці. Від їхнього волевиявлення залежить, чи зміниться влада у країні. Опитування вказують на невдоволення правлячою партією "Громадянська платформа".
Польща і країни Балтії домовилися про будівництво газопроводу

Польща і країни Балтії домовилися про будівництво газопроводу 15.10.2015

Польща, Литва, Латвія та Естонія підписали угоду про будівництво газопроводу, який з’єднає країни Балтії з континентальною Європою та послабить їх залежність від Росії.
З початку року у ФРН зареєстровано приблизно 450 тисяч біженців

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Понад 100 тисяч біженців прибули до Німеччини у серпні, стільки ж очікується у вересні. Протягом 9 вересня поліція Угорщини зафіксувала прибуття рекордної кількості біженців - понад три тисячі осіб.
Схетина: Польща відчуває тиск через економічних мігрантів з України

Схетина: Польща відчуває тиск через економічних мігрантів з України 03.09.2015

За словами глави польського МЗС, ескалація на Донбасі може спричинити величезну хвилю біженців. Тим часом, очільниця польського уряду заявляє, що її країна не може приймати економічних мігрантів.
Копач: Президент Польщі має скликати Раду безпеки через Україну

Копач: Президент Польщі має скликати Раду безпеки через Україну 26.08.2015

На думку польської прем'єрки Єви Копач, погіршення ситуації в Україні може становити загрозу для безпеки Польщі.
Глава уряду Польщі очікує виходу Греції з Єврозони

Глава уряду Польщі очікує виходу Греції з Єврозони 05.07.2015

Якщо прогнози щодо результатів референдуму підтвердяться, у Греції залишиться один шлях - вихід з Єврозони, вважає польська прем'єрка Єва Копач.
Політичний землетрус у Польщі

Політичний землетрус у Польщі 13.06.2015

Лише через три тижні після президентських та за чотири місяці до парламентських виборів уряд на чолі з Євою Копач зазнав серйозної кадрової перебудови, якій передував новий виток скандалу з прослуховуванням політиків.
Меркель: ЄС продовжить санкції щодо Росії у червні

Меркель: ЄС продовжить санкції щодо Росії у червні 27.04.2015

Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що питання санкцій проти Росії обговорюватиметься ЄС у червні. На її думку, дію штрафних заходів буде продовжено.
Польща відмовила у в'їзді байкерам Путіна

Польща відмовила у в'їзді "байкерам Путіна" 24.04.2015

Міністерство закордонних справ Польщі офіційно повідомило про відмову групі російських мотоциклістів у в'їзді в країну. Запланований мотопробіг викликав протест і у Словаччині.
Польща вшановує пам'ять загиблих у катастрофі президентського літака 2010 року

Польща вшановує пам'ять загиблих у катастрофі президентського літака 2010 року 10.04.2015

В Польщі згадують загиблих у п'яту річницю авіакатастрофи, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський. Лідери держави вшанували пам'ять жертв на Повонзківському цвинтарі.
Глава уряду Польщі теж не поїде на парад до Москви

Глава уряду Польщі теж не поїде на парад до Москви 09.04.2015

Глава польського уряду Єва Копач, як і президент країни Броніслав Коморовський, не братиме участі в параді на честь Дня перемоги, який пройде 9 травня в Москві. Офіційного обґрунтування відмови немає.
Варшава: Військовою активністю Росія хоче вплинути на ЄС у питанні санкцій

Варшава: Військовою активністю Росія хоче вплинути на ЄС у питанні санкцій 18.03.2015

Росія проводить військові маневри напередодні саміту ЄС у Брюсселі. Незважаючи на це, вважає глава польського уряду, "підстав для тривоги немає".
Глава уряду Польщі: В Україні пролито кров за спробу євроінтеграції

Глава уряду Польщі: В Україні пролито кров за спробу євроінтеграції 11.03.2015

Глава уряду Польщі Єва Копач назвала конфлікт на Сході України найглибшою кризою з часу холодної війни. У Варшаві 11 травня відбудеться конференція щодо ситуації на Донбасі.
Японія та Польща пообіцяли Україні допомогу

Японія та Польща пообіцяли Україні допомогу 17.10.2014

Порошенко провів у Мілані зустрічі з прем’єр-міністрами Японії, Польщі, Швеції та Австрії. Вони запевнили в підтримці територіальної цілісності України. Токіо планує надати сім мільйонів доларів допомоги Донбасу.
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