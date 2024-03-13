Європарламент схвалив закон про штучний інтелект

Метою регламентування галузі ШІ є "захист фундаментальних прав, демократії, верховенства закону та екологічної стійкості від украй ризикованого штучного інтелекту", наголошують у Європарламенті.

У Європейському Союзі буде схвалено перший в світі всеосяжний закон про регулювання штучного інтелекту (ШІ). У середу, 13 березня, відповідний нормативно-правовий акт, узгоджений у грудні 2023 року на переговорах Європарламенту з Єврокомісією і державами-членами ЄС, затвердили депутати Європарламенту в Страсбурзі - 523 з них проголосували "за". Ще 46 європарламентарів висловилися "проти", 49 - утрималися. "Тепер Європа встановлює глобальні стандарти для надійного ШІ", - наводить слова єврокомісара з внутрішнього ринку Тьєррі Бретона агентство Reuters.

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Як зазначається в пресрелізі Європарламенту, метою регламентування є "захист фундаментальних прав, демократії, верховенства закону та екологічної стійкості від украй ризикованого штучного інтелекту, а також стимулювання інновацій та затвердження Європи як лідера в цій галузі".

Згідно із законопроєктом, додатки штучного інтелекту поділяються на різні класи ризику. Залежно від того провайдери повинні виконувати певні вимоги щодо безпеки та прозорості. Деякі сфери застосування, як-от масове біометричне спостереження в режимі реального часу, повністю заборонені.

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На думку експертів, ці правила можуть стати моделлю для законів в інших частинах світу. Це буде альтернативою м'якшим правилам у США і значно суворішим вимогам у Китаї. У більшості країн досі щодо цього питання видавалися в основному постанови та укази.

Регуляторний акт ЄС все ще підлягає остаточній юридично-лінгвістичній перевірці і, як очікується, буде остаточно схвалений до закінчення роботи ЄП нинішнього скликання. Для схвалення закону також потрібно провести голосування країн-членів Євросоюзу, яке очікується наприкінці квітня. Однак це вважається простою формальністю, оскільки Комітет постійних представників, в якому засідають посли країн-членів ЄС, вже підтримав закон, зазначає Reuters.

У ФРН владу просять не посилювати регулювання галузі ШІ

Водночас галузеве об'єднання інформаційних, телекомунікаційних та комп'ютерних технологій BITKOM попередило уряд Німеччини про те, що не варто занадто сильно посилювати регулювання, основане на цьому законі. "Метою має бути створення умов для німецьких компаній і стартапів, щоб вони могли на рівних конкурувати з сильними міжнародними гравцями в галузі штучного інтелекту", - заявив голова об'єднання Ральф Вінтерґерст (Ralf Wintergerst), якого цитує Reuters.