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Ізраїльсько-палестинський конфлікт

Євген Єрофеєв

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Євген Єрофеєв", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Докладно

Росія досі офіційно не визнає участь своїх кадрових військових у конфлікті на Донбасі

Росіяни, яких в Україні затримували через війну на Донбасі

Росіяни, яких в Україні затримували через війну на Донбасі

Кого з російських бійців затримували в Україні через причетність до бойових дій на Донбасі.
Конфлікти10 липня 2017 р.
Надія Савченко і Петро Порошенко в адміністрації президента в Києві

Порошенко: Звільнення Савченко було б неможливим без Мінська

Порошенко: Звільнення Савченко було б неможливим без Мінська

Як це було: повернення Надії Савченко, обмін на засуджених в Україні російських офіцерів. Хроніка подій від DW.
25 травня 2016 р.
Надія Савченко

Адвокати підтвердили обмін Савченко на російських військових

Адвокати підтвердили обмін Савченко на російських військових

Адвокати з обох сторін підтвердили обмін Савченко та Єрофеєва та Александрова.
25 травня 2016 р.
Заява Порошенка запланована на 15:15 за київським часом

Петро Порошенко звернеться до українців

Петро Порошенко звернеться до українців

Президент зробить офіційну заяву на тлі інформації про обмін Надії Савченко.
25 травня 2016 р.
Савченко у російському суді (архівне фото)

Reuters: Літак із Савченко на борту вилетів до Києва

Reuters: Літак із Савченко на борту вилетів до Києва

За даними агентства Reuters, обмін Савченко на російських військовослужбовців уже відбувся.
25 травня 2016 р.
Червона площа в Москві

Кремль "не має інформації" про обмін Савченко

Кремль "не має інформації" про обмін Савченко

У Кремлі нічого не знають про підготовку обміну Савченко на Єрофеєва та Александрова.
25 травня 2016 р.
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