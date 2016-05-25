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Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Євген Єрофеєв
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Євген Єрофеєв", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
Росіяни, яких в Україні затримували через війну на Донбасі
Росіяни, яких в Україні затримували через війну на Донбасі
Кого з російських бійців затримували в Україні через причетність до бойових дій на Донбасі.
Конфлікти
10.07.2017
10 липня 2017 р.
Порошенко: Звільнення Савченко було б неможливим без Мінська
Порошенко: Звільнення Савченко було б неможливим без Мінська
Як це було: повернення Надії Савченко, обмін на засуджених в Україні російських офіцерів. Хроніка подій від DW.
25.05.2016
25 травня 2016 р.
Адвокати підтвердили обмін Савченко на російських військових
Адвокати підтвердили обмін Савченко на російських військових
Адвокати з обох сторін підтвердили обмін Савченко та Єрофеєва та Александрова.
25.05.2016
25 травня 2016 р.
Петро Порошенко звернеться до українців
Петро Порошенко звернеться до українців
Президент зробить офіційну заяву на тлі інформації про обмін Надії Савченко.
25.05.2016
25 травня 2016 р.
Reuters: Літак із Савченко на борту вилетів до Києва
Reuters: Літак із Савченко на борту вилетів до Києва
За даними агентства Reuters, обмін Савченко на російських військовослужбовців уже відбувся.
25.05.2016
25 травня 2016 р.
Кремль "не має інформації" про обмін Савченко
Кремль "не має інформації" про обмін Савченко
У Кремлі нічого не знають про підготовку обміну Савченко на Єрофеєва та Александрова.
25.05.2016
25 травня 2016 р.
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