ЄСПЛ дорікнув Швейцарії дискримінацією чоловіків

У справі швейцарця-вдівця, якого країна позбавила соціальних виплат із повноліттям його дітей, ЄСПЛ побачило дискримінацію чоловіків, адже цю практику не застосовують щодо вдів.

Швейцарія зіткнулася з дилемою, як відреагувати на рішення Європейського суду з прав людини, який вбачає дискримінацію чоловіків у тому, що за національним законом вдівці отримують нижчі державні виплати, ніж вдови.

Це поклало початок дискусії про те, чи давати більше грошей чоловікам чи платити менше жінкам, пише агентство Associated Press у середу, 12 жовтня.

При розгляді справи 57-річного вдівця Макса Білера з Швейцарії ЄСПЛ постановив, що країна несправедливо позбавила його державних виплат, коли діти подорослішали.

Чоловік овдовів у результаті нещасного випадку у 1994 році. Тоді він вирішив залишити роботу, щоб піклуватися про своїх двох доньок, яким на той час було два і чотири роки. До їх повноліття Білер отримував державні виплати, а на момент їх припинення чоловіку вже було 57 років, з яких отсанні 16 він не працював, що спонукало його звернутися до суду.

У заяві ЄСПЛ йдеться, що швейцарський закон про страхування за віком і в разі втрати годувальника передбачає: право на пенсію вдівця припиняється, коли молодша дитина досягає 18 років, водночас це не стосується вдови.

Нерівне поводження

Тому суд постановив, що ставлення до вдівця різниться зі ставленням до вдови, що означає "нерівне поводження".

Натомість у швейцарському уряді пояснювали: вони виходять з того, що чоловіки як правило забезпечують жінок, тому держава має забезпечувати більший соціальний захист вдів, а не вдівців.

"На їхню думку, різниця в поводженні ґрунтувалася не на гендерних стереотипах, а на соціальній реальності", - йдеться у заяві суду.

ЄСПЛ вимагає від країн-членів Ради Європи приймати до відома та застосовувати його рішення, тому тепер швейцарським парламентарям доручать усунути будь-яку дискримінацію щодо вдівців в національному законодавстві, зазначає агентство.

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