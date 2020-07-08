Ericsson - шведська компанія, що спеціалізується на виробництві телекомунікаційного обладнання. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ericsson".

До головних сфер діяльності шведської компанії Ericsson належать технології мобільного зв'язку, інтернет-зв'язок, мультимедійна комунікація. Ericsson належить до тих небагатьох компаній, які виробляють обладнання для 5G-мереж. Штаб-квартира компанії Ericsson розташована в Стокгольмі. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.