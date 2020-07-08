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Ericsson

Ericsson - шведська компанія, що спеціалізується на виробництві телекомунікаційного обладнання. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ericsson".

До головних сфер діяльності шведської компанії Ericsson належать технології мобільного зв'язку, інтернет-зв'язок, мультимедійна комунікація. Ericsson належить до тих небагатьох компаній, які виробляють обладнання для 5G-мереж. Штаб-квартира компанії Ericsson розташована в Стокгольмі. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Петиції і страх перед Китаєм. Складний старт 5G у світі та Україні

Петиції і страх перед Китаєм. Складний старт 5G у світі та Україні 08.07.2020

Страх перед впливом 5G на здоров'я призводить до численних петицій проти зв'язку п'ятого покоління, зокрема й в Україні. Але розбудову мереж гальмує також політика.
Німецькі автогіганти створили альянс для розвитку підключених автомобілів

Німецькі автогіганти створили альянс для розвитку "підключених" автомобілів 27.09.2016

Автовиробники Audi, BMW і Daimler разом з технологічними компаніями Intel, Qualcomm, Ericsson, Huawei та Nokia створили альянс задля розвитку "підключених" автомобілів.
Дослідження Ericsson: насувається мобільна революція

Дослідження Ericsson: насувається мобільна революція 21.11.2012

Мобільні телефони лише для здійснення дзвінків виходять з ужитку. Смартфони витісняють їх з ринку. За пару років, принаймні в Європі та в Америці, залишаться лише «розумні» мобілки.
Sony та Ericsson розходяться після десятирічного «шлюбу»

Sony та Ericsson розходяться після десятирічного «шлюбу» 27.10.2011

Мобільних телефонів марки Sony Ericsson вже не буде. Після десяти років існування спільного японсько-шведського підприємства компанії підуть власними шляхами. Sony конкуруватиме на ринку мобільного зв’язку самотужки.

Ericsson вибачився за використання дитячої праці 14.05.2008

Прибутки Sony Ericsson зменшилися 23.04.2008

Акції Sony Ericsson впали на десять відсотків 19.03.2008

Ericsson оголосив про скорочення тисячі робочих місць 03.02.2008

Sony Ericsson хоче потрапити до трійки світових лідерів 17.01.2008

Ericsson сповістив акціонерів про неприємності 16.10.2007

Sony Ericsson: найкращий спільний результат 17.01.2007

Прибутки Ericsson зростають 19.10.2006

Ericsson зміцнив позиції на ринку телекомунікаційного обладнання 25.10.2005

Sony Ericsson продав за минулий квартал 14 мільйонів телефонів 17.10.2005

Ericsson заявляє про плани широкомасштабної експансії у Китаї 07.09.2005

Перші успіхи Sony-Ericsson 19.04.2004