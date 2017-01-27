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Енріке Пенья Ньєто
Енріке Пенья Ньєто - мексиканський політик, колишній президент Мексики.
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Докладно
Перша хвиля біженців з каравану мігрантів прибула до Мехіко
Перша хвиля біженців з каравану мігрантів прибула до Мехіко
Кількасот мігрантів зупинилися на ночівлю на стадіоні в мексиканській столиці.
Політика
05.11.2018
5 листопада 2018 р.
Мексика обіцяє мігрантам допомогу, якщо вони залишаться
Мексика обіцяє мігрантам допомогу, якщо вони залишаться
Мігранти, які прямують Мексикою до кордону з США, можуть залишитися жити у країні та мати роботу.
Політика
27.10.2018
27 жовтня 2018 р.
США та Мексика домовилися щодо нової угоди про ЗВТ
США та Мексика домовилися щодо нової угоди про ЗВТ
Дональд Трамп зазначив, що домовленість з Мексикою означає кінець угоди NAFTA.
Політика
27.08.2018
27 серпня 2018 р.
Через землетрус у Мексиці загинули понад 60 осіб
Через землетрус у Мексиці загинули понад 60 осіб
Влада Мексики очікує, що кількість загиблих від землетрусу може перевищити 80 осіб.
Катастрофи
09.09.2017
9 вересня 2017 р.
Від наслідків землетрусу в Мексиці загинули понад 30 осіб
Від наслідків землетрусу в Мексиці загинули понад 30 осіб
Унаслідок землетрусу магнітудою понад 8 балів у Мексиці, за останніми даними, загинули вже щонайменше 32 особи.
Катастрофи
08.09.2017
8 вересня 2017 р.
Президенти США та Мексики не робитимуть заяв щодо муру
Президенти США та Мексики не робитимуть заяв щодо муру
Дональд Трамп і Енріке Пенья Ньєто визнали свої розбіжності з даного питання.
Політика
27.01.2017
27 січня 2017 р.
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