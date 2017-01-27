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Енріке Пенья Ньєто

Енріке Пенья Ньєто - мексиканський політик, колишній президент Мексики.

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Докладно

Мігранти заночували на стадіоні

Перша хвиля біженців з каравану мігрантів прибула до Мехіко

Перша хвиля біженців з каравану мігрантів прибула до Мехіко

Кількасот мігрантів зупинилися на ночівлю на стадіоні в мексиканській столиці.
Політика5 листопада 2018 р.
Енріке Пенья Ньєто пропонує мігрантам допомогу в обмін на те, що вони залишаться у Мексиці

Мексика обіцяє мігрантам допомогу, якщо вони залишаться

Мексика обіцяє мігрантам допомогу, якщо вони залишаться

Мігранти, які прямують Мексикою до кордону з США, можуть залишитися жити у країні та мати роботу.
Політика27 жовтня 2018 р.
Енріке Пенья Ньєто (ліворуч) і Дональд Трамп (фото з архіву)

США та Мексика домовилися щодо нової угоди про ЗВТ

США та Мексика домовилися щодо нової угоди про ЗВТ

Дональд Трамп зазначив, що домовленість з Мексикою означає кінець угоди NAFTA.
Політика27 серпня 2018 р.
Землетрус у Мексиці забрав життя понад 60 осіб

Через землетрус у Мексиці загинули понад 60 осіб

Через землетрус у Мексиці загинули понад 60 осіб

Влада Мексики очікує, що кількість загиблих від землетрусу може перевищити 80 осіб.
Катастрофи9 вересня 2017 р.
Місто Веракрус на узбережжі Мексиканської затоки - серед тих, які зазнали руйнувань унаслідок землетрусу

Від наслідків землетрусу в Мексиці загинули понад 30 осіб

Від наслідків землетрусу в Мексиці загинули понад 30 осіб

Унаслідок землетрусу магнітудою понад 8 балів у Мексиці, за останніми даними, загинули вже щонайменше 32 особи.
Катастрофи8 вересня 2017 р.
Енріке Пенья Ньєто і Дональд Трамп (фото з архіву)

Президенти США та Мексики не робитимуть заяв щодо муру

Президенти США та Мексики не робитимуть заяв щодо муру

Дональд Трамп і Енріке Пенья Ньєто визнали свої розбіжності з даного питання.
Політика27 січня 2017 р.
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