На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Energetic Bear".

Група хакерів "Energetic Bear", яка відома також під назвами Dragonfly і Crouching Yeti, виявляє активність щонайменше з 2010 року. Цілями цієї групи переважно є енергетичні підприємства. У Вашингтоні вважають, що діяльність угруповання спонсорує Росія. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.