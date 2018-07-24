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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Energetic Bear".
Група хакерів "Energetic Bear", яка відома також під назвами Dragonfly і Crouching Yeti, виявляє активність щонайменше з 2010 року. Цілями цієї групи переважно є енергетичні підприємства. У Вашингтоні вважають, що діяльність угруповання спонсорує Росія. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.