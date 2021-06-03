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Електронна музика

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "електронна музика".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ідуть на звук: київські рейвери проти поліції

Ідуть на звук: київські рейвери проти поліції 03.06.2021

“Новий Берлін“ - цим званням Київ завдячує подільским клубам, які останні десятиріччя розвивають культуру електронної музики в Україні. Але не лише через пандемію клуби опинились на межі виживання.
Помер вокаліст групи Prodigy Кіт Флінт

Помер вокаліст групи Prodigy Кіт Флінт 04.03.2019

Фронтмен The Prodigy Кіт Флінт покінчив життя самогубством, йдеться в заяві членів групи. Співаку було 49 років.
У віці 28 років помер шведський ді-джей і зірка електронної музики Avicii

У віці 28 років помер шведський ді-джей і зірка електронної музики Avicii 20.04.2018

Музиканта, який став відомим завдяки хіту "Wake me Up", знайшли мертвим у столиці Оману - Маскаті. Речниця Avicii відмовилася повідомляти деталі трагічної події.
Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018 (фотогалерея)

Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018 (фотогалерея) 05.04.2018

Щоб відвідати більшість великих музичних фестивалів Європи, українцям цьогоріч уже не потрібна віза. 10 різноманітних фестивалів, які збирають світових зірок електронної, рок- та хіп-хоп музики - у фотодобірці DW.

Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018

Десять найвідоміших музичних фестивалів Європи і України - 2018 05.04.2018

Щоб відвідати більшість великих музичних фестивалів Європи, українцям цьогоріч уже не потрібна віза. 10 різноманітних фестивалів, які збирають світових зірок електронної, рок- та хіп-хоп музики - у фотодобірці DW.

"Зіркові ді-джеї - Made in Germany" - документальний фільм DW 28.11.2017

Вони - молоді і популярні у всьому світі. Німецькі ді-джеї Felix Jaehn та Alle Farben завоювали вершини усіх світових чартів, а зірковий DJ Paul van Dyk перетворив електронну музику на культурний бестселер номер один з Німеччини.
ONUKA: Київ може стати новим Берліном

ONUKA: Київ може стати новим Берліном 30.10.2017

Популярний український гурт ONUKA з успіхом відіграв свій перший концерт у Берліні. Про особливості виступів за кордоном лідерка гурту Ната Жижченко розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Стануть на бік Путіна: євродепутатка критикує Scooter через запланований виступ у Криму

"Стануть на бік Путіна": євродепутатка критикує Scooter через запланований виступ у Криму 16.06.2017

Виступивши в анексованому Росією Криму, німецькі музиканти гурту Scooter стануть "на бік Путіна", вважає депутатка Європарламенту Ребекка Гармс. У гурті кажуть, що з політикою їхній виступ не матиме нічого спільного.
10 найкращих музичних фестивалів Німеччини цього літа (фотогалерея)

10 найкращих музичних фестивалів Німеччини цього літа (фотогалерея) 14.06.2017

На ці фестивалі з'їжджаються зірки класичної, електронної, рок- та хіп-хоп музики з усього світу. 10 найважливіших концертів просто неба в Німеччині на будь-який смак, які варто відвідати цього літа, у фотодобірці DW.

Культовий берлінський техно-клуб Tresor святкує 25-річчя (22.07.2016) 22.07.2016

Нічний клуб Tresor став особливим місцем для любителів техно і одним із центрів техно-культури в Європі. Саме в ньому в 1991 році відбувся перший виступ всесвітньо відомого діджея Пола ван Дайка.
Нічне життя Берліна – клубні лейбли процвітають

Нічне життя Берліна – клубні лейбли процвітають 09.12.2010

Клубне життя в німецькій столиці вирує. Торік Берлін відвідало майже вісім мільйонів туристів, кожен п’ятий з них – віком до 30 років. Головна мета молоді - нічне життя метрополії.