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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "електронна музика".
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Щоб відвідати більшість великих музичних фестивалів Європи, українцям цьогоріч уже не потрібна віза. 10 різноманітних фестивалів, які збирають світових зірок електронної, рок- та хіп-хоп музики - у фотодобірці DW.
Вони - молоді і популярні у всьому світі. Німецькі ді-джеї Felix Jaehn та Alle Farben завоювали вершини усіх світових чартів, а зірковий DJ Paul van Dyk перетворив електронну музику на культурний бестселер номер один з Німеччини.
Виступивши в анексованому Росією Криму, німецькі музиканти гурту Scooter стануть "на бік Путіна", вважає депутатка Європарламенту Ребекка Гармс. У гурті кажуть, що з політикою їхній виступ не матиме нічого спільного.