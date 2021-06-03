Електронна музика

Нічне життя Берліна – клубні лейбли процвітають

Клубне життя в німецькій столиці вирує. Торік Берлін відвідало майже вісім мільйонів туристів, кожен п’ятий з них – віком до 30 років. Головна мета молоді - нічне життя метрополії.