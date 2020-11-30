Експеримент у Німеччині: 1200 євро щомісяця - просто так

Більше двох мільйонів людей взяли участь у конкурсі, а відібрали для участі в експерименті 122 людини. З першого червня протягом трьох років учасники дослідження отримуватимуть 1200 євро на місяць. Соціальний експеримент має на меті вивчення наслідків безумовного базового доходу.

Учасникам не треба було доводити соціальну незахищеність, протягом експерименту вони можуть працювати, скільки їм хочеться, або не працювати взагалі. Єдиний обов'язок - раз на півроку заповнювати онлайн-анкети. Ще 1380 людей також заповнюватимуть анкети, однак отримуватимуть замість щомісячної стипендії лише символічне відшкодування. Обирали учасників за принципом лотереї.

150 тисяч донорів

Кошти на експеримент зібрали за допомогою пожертв: 150 тисяч приватних донорів зібрали на ці потреби 5,2 мільйона євро. Організатором акції "Мій базовий дохід" виступила однойменна неурядова організація з Берліна. Ініціатори переконані, що надання громадянам базового доходу без жодних передумов може розв'язати багато соціальних проблем, а люди з таким доходом жили би вільніше, креативніше і, зрештою, щасливіше.

"Ми перевіримо, чим же займатимуться люди, якщо дати їм на три роки матеріальну стабільність", - каже керівник дослідження Юрґен Шупп (Jürgen Schupp) з Німецького інституту економічних досліджень. "Чи витрачатимуть вони гроші, чи відкладатимуть на чорний день. Чи ходитимуть вони на роботу, або працюватимуть за скороченим графіком? Чи стануть вони більш соціально свідомими? Чи жертвуватимуть більше?"

Працювати чи ні - вирішуватиме кожен учасник експерименту сам

Крім соціальних аспектів, досліджуватимуться й питання здоров'я. Наприклад, за допомогою проб волосся можна буде визначити зміни фактору стресу.

Ідеологічна прірва

Критики вважають такого роду експерименти небезпечними лівими утопіями, які дають людям поледарювати за рахунок спільноти. Прибічники навпаки переконані, що безумовний базовий дохід - це ключ до розв'язання багатьох проблем. Зокрема, з огляду на зміну умов праці людей через автоматизацію економіки.

Юрґен Шупп цікавиться передовсім питанням, як базовий дохід впливає на інноваційність: "Можливо, отримувачі базового доходу стануть сміливішими у своїх рішеннях, наприклад, наважуватимуться стати приватними підприємцями або змінити професію". У всякому разі чимало сучасників, відомих своїми винаходами - чи то Біл Гейтс, чи то Марк Цукерберг або Джеф Безос - розпочинали свій інноваційний бізнес, не відчуваючи матеріальних утисків.

Міхаель Бомаєр (Michael Bohmeyer) з ініціативи "Мій базовий дохід" зізнається, що майбутні результати дослідження змушують його хвилюватися. "Звісно, результатом пілотного проєкту може стати висновок, що базовий дохід не матиме того впливу, на який ми розраховуємо", - визнає співініціатор у відео-інтерв'ю, оприлюдненому на сайті проєкту.

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"Що роблять гроші з людиною?"

Скептиків вистачає. Є й такі, хто вважає, що обмеження експерименту трьома роками не дає можливість сказати, як поводилися би люди, якщо би гарантувати їм дохід на все життя. Економісти вказують на чимало аспектів, вплив яких на економіку передбачити складно. Наприклад, що це означало би з точки зору інфляції, якби значна кількість людей стала би отримувати базовий дохід. Чи не було би через зростання цін лише гірше, особливо нужденним людям? А що робити з податками, щоб усе це профінансувати?

"Наше дослідження аж ніяк не дасть усіх відповідей щодо базового доходу", - визнає Юрґен Шупп. Однак він радіє, що вже невдовзі отримає відповідь на своє головне запитання: що роблять гроші з людиною? "Це захоплююче наукове питання, щодо якого досі не було повноцінних наукових досліджень", - каже Шупп.

Першу спробу такого масштабного експерименту у Канаді довелося згорнути через надто високі витрати. Більш локальне дослідження у Фінляндії, сфокусоване на ринку праці, показало суперечливі результати.