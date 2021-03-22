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Економічна злочинність

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "економічна злочинність".

Типовими економічними злочинами серед іншого вважаються шахрайство, маніпуляції в бухгалтерській звітності, відмивання грошей, корупція, ухиляння від сплати податків, економічне шпигунство. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Бюро економічної безпеки: податкова міліція 2.0 чи новий дієвий орган?

Бюро економічної безпеки: податкова міліція 2.0 чи новий дієвий орган? 22.03.2021

В Україні з'явиться Бюро економічної безпеки. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Чим займатиметься ця ще одна правоохоронна структура та навіщо її створили саме зараз?
ВАКС заочно взяв під варту Олега Бахматюка

ВАКС заочно взяв під варту Олега Бахматюка 28.05.2020

Колишнього власника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка заочно взяли під варту. Рішення ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.
Гончарук очікує від СБУ ліквідації управління з боротьби з економічною злочинністю

Гончарук очікує від СБУ ліквідації управління з боротьби з економічною злочинністю 04.09.2019

Служба безпеки України має ліквідувати управління з боротьби з економічною злочинністю, вважає прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Російський суд заарештував екс-главу Нафтогазу Ігоря Бакая до 12 листопада

Російський суд заарештував екс-главу "Нафтогазу" Ігоря Бакая до 12 листопада 31.10.2017

Суд у Москві санкціонував утримання під вартою колишнього керівника Державного управління справами та НАК "Нафтогаз України" Ігоря Бакая. За даними ЗМІ, його звинувачують у крадіжці 12 мільйонів доларів США.
Німеччина: економічна злочинність зменшується, однак страх перед нею зростає

Німеччина: економічна злочинність зменшується, однак страх перед нею зростає 12.11.2013

Рівень економічної злочинності в Німеччині знижується, водночас зростає побоювання щодо промислового шпигунства. Часто ворог сидить зовсім поруч - за сусіднім робочим столом.
Фінансова поліція ФРН: ефективність без збільшення силових повноважень

Фінансова поліція ФРН: ефективність без збільшення силових повноважень 21.03.2013

У Німеччині, як і в Україні, на політичному порядку денному - ідея створення фінансової поліції. Щоправда, на відміну від України, у ФРН це питання дискутується відкрито та з залученням громадськості.
Мільярдні збитки німецьким компаніям завдають власні співробітники

Мільярдні збитки німецьким компаніям завдають власні співробітники 28.11.2012

Німецькі підприємства втрачають 20 мільярдів євро щороку через економічні злочини. Втім, далеко не всі компанії усвідомлюють існуючі загрози та вживають контрзаходи.
Дослідження: економічна злочинність на заваді бізнесу в Україні

Дослідження: економічна злочинність на заваді бізнесу в Україні 12.12.2011

Незаконне заволодіння майном, корупція і кіберзлочинність - одні з найпоширеніших економічних злочинів в Україні. Про це свідчать результати опитування, проведеного міжнародною компанією PricewaterhouseCoopers.
Економічні детективи - завжди при ділі

Економічні детективи - завжди при ділі 19.02.2010

Світові концерни, банки, фінансові інвестори й адвокатські контори не обходяться без допомоги так званих економічних детективів. Ті, у свою чергу, ніколи не залишаться без роботи, допоки у світі є економічна злочинність.