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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "економічна злочинність".
Типовими економічними злочинами серед іншого вважаються шахрайство, маніпуляції в бухгалтерській звітності, відмивання грошей, корупція, ухиляння від сплати податків, економічне шпигунство. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.