Економічна злочинність

Фінансова поліція ФРН: ефективність без збільшення силових повноважень

У Німеччині, як і в Україні, на політичному порядку денному - ідея створення фінансової поліції. Щоправда, на відміну від України, у ФРН це питання дискутується відкрито та з залученням громадськості.