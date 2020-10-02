East Side Gallery – галерея під відкритим небом у Берліні на залишках Берлінської стіни.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "East Side Gallery". Галерея постала в 1990 році, коли після падіння Берлінської стіни 118 митців з 21 країни обмалювали 1316 метрів цього муру. Графіті нанесені на східному боці стіни. Мотиви графіті – мистецький погляд на політичні зміни 1989-90 років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.