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East Side Gallery

East Side Gallery – галерея під відкритим небом у Берліні на залишках Берлінської стіни.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "East Side Gallery". Галерея постала в 1990 році, коли після падіння Берлінської стіни 118 митців з 21 країни обмалювали 1316 метрів цього муру. Графіті нанесені на східному боці стіни. Мотиви графіті – мистецький погляд на політичні зміни 1989-90 років. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

30 років возз'єднання Німеччини: Берлін до і після падіння Муру (02.10.2020) 02.10.2020

Берлін став символом розділеної муром Німеччини, головною сценою "холодної війни" та возз'єднання. Запрошуємо на екскурсію Берліном - тодішнім і нинішнім!

Графіті на залишках Берлінського муру (фотогалерея)

Графіті на залишках Берлінського муру (фотогалерея) 09.11.2019

9 листопада - день падіння Берлінського муру. Цей символ поділу Німеччини на дві держави перестав існувати 1989 року. А на його залишках постала East Side Gallery, яка стала магнітом для туристів з усього світу.
Мистецтво на залишках Берлінського муру

Мистецтво на залишках Берлінського муру 09.11.2019

9 листопада - день падіння Берлінського муру. Цей символ поділу Німеччини на дві держави перестав існувати 1989 року. А на його залишках постала East Side Gallery, яка стала магнітом для туристів з усього світу.

East Side Gallery в Берліні: митці проти забудовників (09.11.2017) 09.11.2017

У Берліні вирують пристрасті навколо планів забудови територій, прилеглих до East Side Gallery. Це найдовший фрагмент Берлінського муру, що зберігся. Активісти категорично проти забудови пам’ятних місць.

Прогулянка вздовж Берлінського муру (12.08.2016) 12.08.2016

Де у столиці Німеччини ще можна побачити фрагменти стіни, що стала символом холодної війни і розділення Європи.

Сирійська війна у фотографіях на Берлінському мурі (12.08.2016) 12.08.2016

Показати людям обличчя війни, що вже п’ять років триває у Сирії, покликана фотовиставка просто неба у популярній серед туристів East Side Gallery в Берліні.

East Side Gallery: найбільша мистецька галерея просто неба 11.02.2015

У лютому 90-го року митці з усьoго світу почали розмальовувати частину Берлінського муру. Ця частина збереглася понині. Через 25 років ця так звана East Side Gallery є туристичним магнітом, пам'яткою та найбільшою відкритою галереєю в світі.

"Геофактор": Чому Захід відмовляє Україні в постачанні зброї? (06.02.2015) 06.02.2015
Селфі на тлі Берлінського муру

East Side Gallery у Берліні - 25 років 05.02.2015

У лютому 1990 року 118 митців з 21 країни почали розмальовувати Берлінський мур. До вересня постали понад 100 великоформатних картин. Так народилася East Side Gallery.

Нові берлінські сувеніри для туристів 23.10.2013

У Берліні представили зразки нових сувенірів для туристів. У порівнянні з уже наявними вони мають очевидну перевагу, бо гарантовано "Made in Berlin".
У Берліні знесли ще частину залишків Берлінського муру

У Берліні знесли ще частину залишків Берлінського муру 27.03.2013

У відомій на весь світ East Side Gallery забракло ще чотири сегменти. У дірці завширшки 5-6 метрів тепер встановлять ворота.
Активісти борються за Берлінський мур

Активісти борються за Берлінський мур 02.03.2013

У рештках Берлінського муру з’явилася нова діра. Розмальовані бетонні частини East Side Gallery не мають захисту від бульдозера. Замість колишньої смуги смерті має постати житло класу люкс.
Брежнєв і Хонекер цілуватимуться в свіжих тонах

Брежнєв і Хонекер цілуватимуться в свіжих тонах 17.06.2009

Не виключено, що це – найдовша галерея світу, і напевно вона – найсимволічніша. Розташовану на понад 1 км решток Берлінського муру East Side Gallery нині реконструюють. Митців закликали відновлювати їхні картини.