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Джон Хербст
Тема
Джон Хербст – американський дипломат, колишній посол США в Україні.
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Докладно
Новий наріжний камінь переговорів щодо Донбасу
Новий наріжний камінь переговорів щодо Донбасу
Місія ООН стає новою топ-темою міжнародних перемовин щодо Донбасу. Ключову роль відіграє прямий канал між США та Росією.
Політика
28.11.2017
28 листопада 2017 р.
Метаморфози мирного процесу щодо Донбасу
Метаморфози мирного процесу щодо Донбасу
Американські та німецькі експерти прокоментували DW, якими будуть наслідки надання Україні Вашингтоном летальної зброї.
Політика
25.08.2017
25 серпня 2017 р.
Джон Хербст: Надання зброї Києву було би розумним кроком США
Джон Хербст: Надання зброї Києву було би розумним кроком США
Екс-посол США в Україні Джон Хербст в інтерв'ю DW заявив, що США мають надати оборонну летальну зброю Україні.
Політика
24.08.2017
24 серпня 2017 р.
Крим в оренду: дурість чи альтернатива "Мінську"?
Крим в оренду: дурість чи альтернатива "Мінську"?
Наскільки серйозно треба сприймати пропозиції народного депутата Артеменка, який запропонував здати Крим в оренду Росії?
Політика
20.02.2017
20 лютого 2017 р.
Джон Хербст: вплив США на Україну перебільшують
Джон Хербст: вплив США на Україну перебільшують
Колишній посол США в Україні Джон Хербст в інтерв'ю DW поділився баченням того, яким має бути новий український уряд.
Політика
31.03.2016
31 березня 2016 р.
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