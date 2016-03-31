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Джон Хербст

Тема

Джон Хербст – американський дипломат, колишній посол США в Україні.

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Докладно

Неформальний канал перемовин між Росією та США надає нової динаміки пошуку розв'язання конфлікту на Донбасі

Новий наріжний камінь переговорів щодо Донбасу

Новий наріжний камінь переговорів щодо Донбасу

Місія ООН стає новою топ-темою міжнародних перемовин щодо Донбасу. Ключову роль відіграє прямий канал між США та Росією.
Політика28 листопада 2017 р.
Військові США взяли участь у параді на Хрещатику до Дня незалежності України

Метаморфози мирного процесу щодо Донбасу

Метаморфози мирного процесу щодо Донбасу

Американські та німецькі експерти прокоментували DW, якими будуть наслідки надання Україні Вашингтоном летальної зброї.
Політика25 серпня 2017 р.
Україна може отримати оборонну летальну зброю від США

Джон Хербст: Надання зброї Києву було би розумним кроком США

Джон Хербст: Надання зброї Києву було би розумним кроком США

Екс-посол США в Україні Джон Хербст в інтерв'ю DW заявив, що США мають надати оборонну летальну зброю Україні.
Політика24 серпня 2017 р.
Депутат Артеменко пропонує здати Крим в аренду Росії на багато років

Крим в оренду: дурість чи альтернатива "Мінську"?

Крим в оренду: дурість чи альтернатива "Мінську"?

Наскільки серйозно треба сприймати пропозиції народного депутата Артеменка, який запропонував здати Крим в оренду Росії?
Політика20 лютого 2017 р.

Джон Хербст: вплив США на Україну перебільшують

Джон Хербст: вплив США на Україну перебільшують

Колишній посол США в Україні Джон Хербст в інтерв'ю DW поділився баченням того, яким має бути новий український уряд.
Політика31 березня 2016 р.