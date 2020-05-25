"Дитина під ключ": в Україні викрили схему продажу немовлят за кордон

Служба безпеки України (СБУ) в Харківській області викрила міжрегіональну групу зловмисників, які "постачали" іноземцям немовлят нібито в межах програми сурогатного материнства. До складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини, повідомляє пресслужба СБУ у вівторок, 27 липня.

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"Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України. Згодом "свої" медики офіційно засвідчували "безпліддя" дружини. А це є підставою для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій", - зазначили в СБУ.

Далі, за даними відомства, шукали кандидатку на сурогатне материнство, і щойно жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. "Іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон. "Власна" дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовнику в 60 тисяч доларів", - ідеться в повідомленні.

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Окрім того, в межах проведених експертиз СБУ задокументувала факт недбалого ставлення медичних працівників центру до своїх обов'язків. Це призвело до смерті новонароджених.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником та службового підроблення. Тривають слідчо-оперативні дії зі встановлення причетності учасників схеми до торгівлі людьми.

Нагадаємо, згідно з українським законодавством, в Україні дозволене сурогатне материнство. Громадянки України можуть стати сурогатними матерями як для інших громадян України, так і для іноземців. Основна вимога - ці пари повинні мати офіційний шлюб.

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Дивитись відео 07:32 Поділитись Скандал з немовлятами: чи заборонять сурогатне материнство в Україні (25.05.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3cjHu Скандал з немовлятами: чи заборонять сурогатне материнство в Україні (25.05.2020)