DW рішуче відкидає звинувачення у втручанні у внутрішні справи Росії

Рада Держдуми РФ на позачерговому засіданні у понеділок, 19 серпня, звинуватила закордонні ЗМІ та дипломатів посольства США в Москві у втручанні у внутрішні справи Росії. Спікер Думи В'ячеслав Володін розкритикував у тому числі і дії медіакомпанії Deutsche Welle. Він стверджує, що DW закликала жителів Москви до участі в несанкціонованих мітингах і порушила тим самим російське законодавство.

У Держдумі вирішили створити комісію, яка розслідує звинувачення проти Deutsche Welle, інших іноземних ЗМІ та американського посольства. Її перше засідання має відбутися вже 23 серпня.

Deutsche Welle рішуче відкидає звинувачення Держдуми. DW у жодному з опублікованих матеріалів не закликала до участі в протестах в Росії. "Ми розглядаємо твердження Думи і МЗС РФ в прямому зв'язку з затриманням одного з наших кореспондентів в кінці липня", - заявив офіційний представник DW Крістоф Юмпельт (Christoph Jumpelt).

У Москві та інших російських містах вже кілька тижнів поспіль відбуваються масові акції протесту. Їх викликало те, що окружні виборчі комісії не зареєстрували на вибори до Московської міської думи десятки кандидатів, більшість з яких незалежні. Під час мітингів десятки тисяч демонстрантів вимагали, щоб міськвиборчком скасував рішення про визнання недійсними багатьох підписів на підтримку опозиційних політиків і зареєстрував їх кандидатами на виборах. Правоохоронці під час акцій затримували тисячі людей. За даними російських ЗМІ, десятки людей постраждали. DW висвітлювала ці події.