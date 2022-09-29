Додому на човнах: українці повертаються до звільнених сіл

СуспільствоУкраїнаДодому на човнах: українці повертаються до звільнених сіл To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїна6 год. тому6 год. томуУкраїнці у звільнених від військ РФ населених пунктах Харківщини повертаються до своїх домівок. Люди радіють попри зруйновану інфраструктуру і ускладнений шлях додому. https://www.dw.com/uk/dodomu-na-covnah-ukrainci-povertautsa-do-zvilnenih-sil-29092022/video-63287465Реклама