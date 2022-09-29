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Війна Росії проти України
Щоденник війни
СуспільствоУкраїна

Додому на човнах: українці повертаються до звільнених сіл

6 год. тому

Українці у звільнених від військ РФ населених пунктах Харківщини повертаються до своїх домівок. Люди радіють попри зруйновану інфраструктуру і ускладнений шлях додому.

https://www.dw.com/uk/dodomu-na-covnah-ukrainci-povertautsa-do-zvilnenih-sil-29092022/video-63287465
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