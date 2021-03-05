 До Лейпцигу на протест проти карантину прибуло значно менше учасників, ніж планувалося | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2021

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Новини

До Лейпцигу на протест проти карантину прибуло значно менше учасників, ніж планувалося

До Лейпцигу для участі в акції протесту проти карантинних обмежень прибуло менше демонстрантів, ніж очікувалося.

Одна з автоколон протестувальників у Лейпцигу

Одна з автоколон протестувальників у Лейпцигу

В акції протесту проти карантинних обмежень в Лейпцигу в суботу, 6 березня, взяли участь менше учасників, ніж очікувалося. Автоколони протестувальників, які вирушили з різних міст Саксонії та Саксонії-Ангальт, після прибуття до Лейпцигу зустріли опір: сотні велосипедистів, які блокували їхній рух. За даними поліції, в контракціях взяли участь понад тисяча осіб.

Організатори планували, що в акції протесту візьме участь тисяча автомобілів, проте поліція повідомила про участь лише близько 350 авто. У супроводі правоохоронців протестувальники прибули до Лейпцига з Наумбурга, Дрездена та Лімбаха-Оберфрона. На автомобілях були плакати, зокрема, проти вакцинації.

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У місті Галле в суботу вранці дійшло до силового протистояння. Близько сотні осіб завадили автомобілям протестувальників почати свою акцію. Поліції навіть вдалося вжити заходів проти учасників контракції.

У Лейпцигу ж у контракції, за словами її співорганізаторки Ірени Рудольф-Кокот (Irena Rudolph-Kokot), взяли участь понад 1500 осіб. Охочих взяти участь у контракції було так багато, що їх довелося відсилати додому, зазначила вона. 

Поліцейські активно патрулювали місто, намагаючись запобігти сутичкам. Правоохоронці, серед яких були й поліцейські з інших земель, задіяли бронеавтомобіль та гелікоптери.

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    Автор: Андрій Гурков


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